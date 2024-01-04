В составе сборной Эстонии по футболу, отправившейся на сборы, произошло несколько изменений

К команде присоединятся Франк Лийвак, Никита Васильев и Георг Панк. Панк. По разным причинам сбор пропустят Мяртен Кууск, Маркус Поом и Рауно Аллику. Всего в составе команды десять потенциальных дебютантов.

В составе отсутствуют несколько ключевых игроков, которые не смогут присоединиться к команде из зарубежных клубов, так как это не официальный международный игровой период ФИФА. По состоянию здоровья в сборную не вызваны Эрко Йонне Тыугьяс, Суфиан Гурам, Хенрик Оямаа, Иоан Яковлев и Маркус Соометс, по разным причинам также отсутствуют Алекс Маттиас Тамм и Карел Мустмаа.

Тренировочные сборы начнутся 5 января в Таллине, а с 6 по 13 января продолжатся на Кипре. Товарищеский матч против сборной Швеции состоится в пятницу 12 января. Начнется игра в 20.00, а прямая бесплатная трансляция матча будет вестись на Viaplay.

Полный состав сборной Эстонии по футболу доступен здесь.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram,Instagram и даже в TikTok.