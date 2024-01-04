Нарвский „Транс“ - единственный клуб, который готовится к новому сезону в обычном зале

„Подготовку к сезону мы начнем в зале Силламяэ, — сообщил Soccernet.ee исполнительный директор „Транса“ Константин Бурдаков. — Ситуация такова, что на улице мороз и температура минус 20 градусов, поэтому мы не можем тренироваться в другом месте. На этой неделе часть тренировок пройдет в Йыхви, где „Финикс“ проводит домашние матчи чемпионата Эстонии по футзалу, а другая — в Нарве. На следующей неделе мы сможем переместиться в наш собственный небольшой зал или на улицу“.

Как и в предыдущие годы, нарвский клуб готовится к новому сезону на улице или в крошечном зале, в котором, разумеется, нет полноразмерного искусственного поля, что затрудняет выполнение элементарных упражнений. Однако, к радости футболистов нарвского „Транса“, к концу этого года в Нарве должен быть построен крытый футбольный холл.

„Мы надеемся, что эта зима станет для нас последней в таких условиях и мы сможем уже готовиться к новому сезону в собственном холле. Посмотрим, что преподнесёт нам жизнь“, — сказал Бурдаков.

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