Путин подписал указ о приеме в российское гражданство иностранцев, заключивших контракт на службу в армии во время войны

Контракт должен быть заключен на срок не менее года, пишет Медуза. Гражданство помимо самих военнослужащих могут получить также члены их семей — супруги, дети и родители. Срок рассмотрения заявлений о приеме в гражданство, согласно указу, должен составлять не более одного месяца.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

В конце сентября 2022 года Путин подписал указ о получении в упрощенном порядке (без требования вида на жительство и проживания в России в течение пяти лет) гражданства иностранцами, которые заключили годовой контракт на службу в армии. Раньше им нужно было отслужить для этого не меньше трех лет по контракту.

Кроме того, в сентябрьском указе не было формулировки о том, что за гражданством могут обратиться иностранцы, заключившие контракт „в период проведения специальной военной операции“, а на рассмотрение заявления отводился не один месяц, а три.

В ноябре 2022 года, через полтора месяца после объявления „частичной“ мобилизации, Путин подписал указ, позволивший иностранцам служить в российской армии по контракту наравне с гражданами России.

С лета 2023 года полицейские начали проводить в российских регионах рейды в поисках иностранцев, получивших гражданство, но не вставших на учет в военкомат. В августе такой рейд прошел в Санкт-Петербурге, в ноябре — в Воронеже, а в октябре полиция задержала прихожан мечети в Котельниках в Москве. В их числе был финалист шоу „Перепой звезду“ Мамут Усеинов, которого затем отправили в войсковую часть.

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