Школа журналистики снова начинает работу!

Цель интенсива – познакомить активных жителей стран Балтии с миром современной журналистики Литвы, Эстонии и Латвии. После совместного трёхдневного онлайн-обучения все желающие получат возможность предложить свои материалы для публикации в СМИ.

У нас нет ограничений по опыту и возрасту, главное – ваш интерес к современной журналистике и её форматам. Самые активные участники получат стипендии, а также возможность пройти практику в СМИ.

Что входит в программу?

Онлайн-обучение и экскурсия

Бесплатные онлайн-семинары 17-19 января в ZoomЭкскурсия по редакции СМИ в вашей стране (Латвия, Литва, Эстония)Работа над публикацией

Менторинг от редакции: опытные журналисты помогут довести вашу идею до публикации.

Гонорары и знакомства

Все опубликованные материалы будут оплачены.А еще у вас останутся контакты в СМИ в странах Балтии.

Какие качества приветствуются?

Любознательность и готовность выслушать другую точку зрения;

Смелость делиться идеями, как можно развивать СМИ стран Балтии и готовность это обсуждать;

Намерение пройти обучение до конца и получить вознаграждение за эту работу.

Как принять участие?

Срок приема заявок – 11 января 2024 года, 23:59.

К участию приглашаются начинающие или будущие журналисты от 18 лет, живущие в странах Балтии.