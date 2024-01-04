Новости Эстонии
04.01.2024, 12:35

Школа журналистики снова начинает работу!

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ФОТО: личный архив

Порталы Delfi в Латвии, Литве и Эстонии, RUS TVNET, Radio R и „Нарвская газета“ приглашают всех желающих принять участие в школе журналистики. Она пройдёт в онлайн формате с 17 по 19 января и заочно продлится до середины марта 2024 года.

Цель интенсива – познакомить активных жителей стран Балтии с миром современной журналистики Литвы, Эстонии и Латвии. После совместного трёхдневного онлайн-обучения все желающие получат возможность предложить свои материалы для публикации в СМИ.

У нас нет ограничений по опыту и возрасту, главное – ваш интерес к современной журналистике и её форматам. Самые активные участники получат стипендии, а также возможность пройти практику в СМИ.

Что входит в программу?

Онлайн-обучение и экскурсия

Бесплатные онлайн-семинары 17-19 января в ZoomЭкскурсия по редакции СМИ в вашей стране (Латвия, Литва, Эстония)Работа над публикацией

Менторинг от редакции: опытные журналисты помогут довести вашу идею до публикации.

Гонорары и знакомства

Все опубликованные материалы будут оплачены.А еще у вас останутся контакты в СМИ в странах Балтии.

Какие качества приветствуются?

  • Любознательность и готовность выслушать другую точку зрения;

  • Смелость делиться идеями, как можно развивать СМИ стран Балтии и готовность это обсуждать;

  • Намерение пройти обучение до конца и получить вознаграждение за эту работу.

Как принять участие?

Необходимо заполнить анкету.

Срок приема заявок – 11 января 2024 года, 23:59.

К участию приглашаются начинающие или будущие журналисты от 18 лет, живущие в странах Балтии.

Проект организует Балтийский Центр Развития СМИ совместно с редакциями Delfi в Латвии, Литве и Эстонии, RUS TVNET, Radio R и „Нарвской газетой“.

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