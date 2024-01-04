Школа журналистики снова начинает работу!(2)
Порталы Delfi в Латвии, Литве и Эстонии, RUS TVNET, Radio R и „Нарвская газета“ приглашают всех желающих принять участие в школе журналистики. Она пройдёт в онлайн формате с 17 по 19 января и заочно продлится до середины марта 2024 года.
Цель интенсива – познакомить активных жителей стран Балтии с миром современной журналистики Литвы, Эстонии и Латвии. После совместного трёхдневного онлайн-обучения все желающие получат возможность предложить свои материалы для публикации в СМИ.
У нас нет ограничений по опыту и возрасту, главное – ваш интерес к современной журналистике и её форматам. Самые активные участники получат стипендии, а также возможность пройти практику в СМИ.
Что входит в программу?
Онлайн-обучение и экскурсия
Бесплатные онлайн-семинары 17-19 января в ZoomЭкскурсия по редакции СМИ в вашей стране (Латвия, Литва, Эстония)Работа над публикацией
Менторинг от редакции: опытные журналисты помогут довести вашу идею до публикации.
Гонорары и знакомства
Все опубликованные материалы будут оплачены.А еще у вас останутся контакты в СМИ в странах Балтии.
Какие качества приветствуются?
Любознательность и готовность выслушать другую точку зрения;
Смелость делиться идеями, как можно развивать СМИ стран Балтии и готовность это обсуждать;
Намерение пройти обучение до конца и получить вознаграждение за эту работу.
Как принять участие?
Срок приема заявок – 11 января 2024 года, 23:59.
К участию приглашаются начинающие или будущие журналисты от 18 лет, живущие в странах Балтии.
Проект организует Балтийский Центр Развития СМИ совместно с редакциями Delfi в Латвии, Литве и Эстонии, RUS TVNET, Radio R и „Нарвской газетой“.