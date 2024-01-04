ВИДЕО | Исторический ЧМ по дартсу для 16-летнего вундеркинда, который удивил мир спорта, закончился поражением в финале

Литтлер, 16-летний вундеркинд из Ранкорна (Англия), стал самым обсуждаемым человеком в британских спортивных СМИ, по крайней мере, в последние несколько недель. Литтлер, квалифицировавшийся на чемпионат мира в возрасте 16 лет, вошел в историю, победив в первом круге. Но юный англичанин не стал останавливаться на достигнутом и дошёл до финала.

На пути к финалу он, в частности, расправился с четырехкратным чемпионом мира Раймондом ван Барневельдом в 1/8 финала и победил чемпиона мира 2018 года Роберта Кросса в полуфинале. Литтлер, побивший все возрастные рекорды, имел шанс стать самым юным в истории чемпионом мира по дартсу, но в финале его одолел 28-летний Люк Хамфрис.

Литтлер выигрывал в финал со счетом 4:2, но Хамфрис вышел из сложной ситуации и одержал итоговую победу со счетом 7:4. Хамфрис, который стал первым номером мирового рейтинга, завоевал свой первый титул чемпиона мира.

„Я не могу передать словами это чувство, - сказал Хамфрис в интервью Sky Sports. - Весь день я думал о том, что должен забрать титул, потому что Литтлер скоро будет доминировать в мире дартса. Он невероятный игрок. Когда я был на грани поражения, он был неумолим. Я чемпион мира и номер один, чего еще желать“.

Хамфрис заработал 500 000 фунтов стерлингов призовых. 16-летний Литтлер, поднявшийся более чем на 130 позиций и занявший 31-е место в мировом рейтинге, получил 200 000 фунтов стерлингов призовых.

После поражения в финале Литтлер поздравил победителя. „Отдаю должное Люку, он заслужил победу. Я дошел до финала, возможно, я не дойду до него в ближайшие 5-10 лет. Но я могу сказать только одно, я серебряный призер чемпионата мира, и моя цель - выиграть этот турнир“, - сказала восходящая звезда дартса.

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