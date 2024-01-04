НКО „Слава Украине“ восстанавливается после скандала и просит жертвователей продолжить помогать

НКО перечисляет, на что именно сейчас необходимо собрать деньги.

„Мы хотим отправить на фронт с зимы по весну 2024 года дополнительно 20 партизанских машин скорой помощи и 10 квадроциклов. Эти машины помогают подразделениям быстро эвакуировать раненых бойцов с линии фронта. Тогда спасительную первую помощь можно будет продолжить в более безопасном месте. Общая сумма проекта составляет 289 000 евро“.

„В сотрудничестве с PULSE, организацией, с которой мы уже знакомы, мы хотим улучшить возможности по переливанию крови в пунктах стабилизации на линии фронта. Своевременная эвакуация и переливание крови в кратчайшие сроки после кровопотери продлевают жизнь. Мы ищем средства для поддержки до четырех единиц. Общая стоимость составляет 236 750 евро, включая обучение медиков и закупку необходимого оборудования“, - добавляет „Слава Украине“.

К организации обратились два украинских подразделения, которые очень просят специальный транспорт, на котором можно было бы перевезти с фронта погибших товарищей. Цена одного катафалка (автомобиль, обслуживание, носилки, шины, транспорт в Украину) составляет 12 111 евро.

В августе НКО „Слава Украине“ возобновило проект, в ходе которого в Украину будет отправлено 18 партизанских машин скорой помощи. Ориентировочная стоимость одного автомобиля – 12 200 евро. „Для этого мы закупаем автомобили, перестраиваем их в партизанские машины скорой помощи, проводим текущий ремонт, оснащаем новыми внедорожными шинами и двумя запасками и отвозим в Украину. Поскольку мы выполнили поставки экономично, мы можем приобрести на одну машину больше, чем планировалось, в рамках того же бюджета – всего 19 машин“, - сообщает НКО.

В НКО отчитались, что, по состоянию на конец декабря в Украину прибыло 17 партизанских машин скорой помощи, 16 из которых переданы частям, а одна еще ожидает передачи в Днепре. Одна машина отправится в Украину в начале нового года, а одна еще находится на техосмотре.