ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (679-й день) | Зеленский о пленных: „Мы помним о каждом и каждой. И должны вернуть их всех“

Россия и Украина провели первый за полгода обмен пленными. В Россию вернулись 248 человек, в Украину — 230

Российские и украинские власти объявили о первом обмене пленными за полгода — в последний раз стороны проводили обмен в августе 2023 года.

Согласно Минобороны РФ, в рамках нового обмена в Россию вернулись 248 военнослужащих. В ведомстве не сообщили подробностей об участниках обмена, однако добавили, что сам переговорный процесс был „сложным“. Также в Минобороны отметили, что обмен был осуществлен при посредничестве ОАЭ.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский, подтвердив информацию об обмене, сообщил, что в числе 230 освобожденных украинцев были 213 солдат и сержантов, 11 офицеров и шесть гражданских. В свою очередь омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец уточнил, что среди освобожденных военнопленных были защитники Мариуполя, „Азовстали“ и острова Змеиный.

Вскоре после того, как власти России и Украины сообщили об обмене, российские чиновники и пропагандисты заявили, что Россия вернула 248 военнослужащих в обмен на 173 украинских военнопленных.

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