ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (679-й день) | Зеленский о пленных: „Мы помним о каждом и каждой. И должны вернуть их всех“
Подводим итоги еще одного дня войны в Украине.
Россия и Украина провели первый за полгода обмен пленными. В Россию вернулись 248 человек, в Украину — 230
Российские и украинские власти объявили о первом обмене пленными за полгода — в последний раз стороны проводили обмен в августе 2023 года.
Согласно Минобороны РФ, в рамках нового обмена в Россию вернулись 248 военнослужащих. В ведомстве не сообщили подробностей об участниках обмена, однако добавили, что сам переговорный процесс был „сложным“. Также в Минобороны отметили, что обмен был осуществлен при посредничестве ОАЭ.
В то же время президент Украины Владимир Зеленский, подтвердив информацию об обмене, сообщил, что в числе 230 освобожденных украинцев были 213 солдат и сержантов, 11 офицеров и шесть гражданских. В свою очередь омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец уточнил, что среди освобожденных военнопленных были защитники Мариуполя, „Азовстали“ и острова Змеиный.
Вскоре после того, как власти России и Украины сообщили об обмене, российские чиновники и пропагандисты заявили, что Россия вернула 248 военнослужащих в обмен на 173 украинских военнопленных.
В больнице в Киеве умер еще один человек, получивший ранения в результате массированной атаки 29 декабря.
МВД Украины отчиталось о завершении разборов завалов в Киеве в местах падения ракет при атаке 29 декабря.
По окончательным данным, в результате российского удара в столице Украины погибли 30 человек. Всего в 10 областях страны погибли 53 человека.
Украинские военные нанесли удар по Курской области
Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт. По его словам, в результате атаки была повреждена подстанция в Железногорском районе, что привело к отключению электричества в нескольких населенных пунктах, а также к прорыву теплотрассы, в результате чего в Железногорске несколько многоквартирных домов остались без отопления.
О пострадавших губернатор не сообщил.
Глава МИД Польши призвал начать поставлять Украине дальнобойные ракеты
„Мы должны ответить на последнюю атаку по Украине на языке, который понимает Путин: ужесточением санкций, чтобы он не мог производить новое оружие из контрабандных компонентов, и предоставлением Киеву ракет большой дальности, которые позволят уничтожать пусковые площадки и командные центры“, — написал в соцсети икс Радослав Сикорский.
Вступили в силу санкции ЕС против „Алросы“
Ограничения против крупнейшей алмазодобывающей компании России были анонсированы 21 декабря, однако начали действовать только сейчас.
Также под санкциями оказался гендиректор „Алросы“ Павел Маринычев.
Компания „Алроса“ имеет „давние партнерские отношения с Вооруженными силами России, поскольку с 1997 года она спонсирует подводную лодку ВМФ России“, говорится в обосновании к санкциям.
Норвегия отправит Дании два истребителя F-16 для обучения украинских пилотов
Армия Норвегии отправит Дании два истребителя F-16, которые примут участие в программе обучения украинских пилотов, передает Reuters.
Агентство цитирует заявление министра обороны Норвегии Бьорна Арильда Грама, по словам которого военное ведомство уже отправило в Данию 10 инструкторов для тренировки пилотов ВСУ.
Британская военная разведка в своей ежедневной сводке пишет, что Россия, вероятно, поменяла тактику при масштабных обстрелах.
Если во время предыдущей кампании обстрелов, которая происходила прошлой зимой, нападениям подвергались энергетические объекты, то нынешние удары направлены, в основном, против военной промышленности (хотя энергетические объекты тоже атакуются).
Как полагают в британской разведке, авторы российских военных планов „готовятся к долгой войне и понимают возрастающее значение мощностей оборонной индустрии двух сторон“.
Подготовлено по онлайну „Медузы“.
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