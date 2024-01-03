Президент Карис обратился в Госсуд по поводу одного из увязанных с доверием правительству закона

Глава государства воспользовался правом вето на том основании, что принятие спорного закона было увязано правительством с вотумом доверия.

„Государственный суд отметил, что если разрешить неограниченную обструкцию, то даже небольшая группа депутатов Рийгикогу может сделать парламент недееспособным, - заявил Алар Карис. - В то же время, если мы займем позицию, что продолжающаяся обструкция дает правительству право и дальше увязывать законопроекты с вопросом доверия, то возникает ситуация, когда даже небольшая группа членов Рийгикогу может сделать исключительную, согласно Конституции, процедуру общедопустимой“.

„Увязывание законопроектов с вопросом доверия не приведет к выходу из тупика. Скорее всего, последствием этого будет то, что члены парламента, не участвующие в обструкции, больше не смогут выполнять свои конституционные обязанности“, - подчеркнул Карис.

22 ноября 2023 года Рийгикогу перед вторым чтением принял инициированный правительством и связанный с вопросом доверия правительству закон о внесении изменений в Закон о земельном налоге и Закон о налогообложении.

8 декабря Алар Карис в первый раз не провозгласил закон, посчитав его неконституционным, поскольку он был принят с нарушением процессуальных правил, 18 декабря Рийгикогу вновь принял без изменений этот закон.

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