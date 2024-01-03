03.01.2024, 18:01
СЕЙЧАС на DELFI TV | Северо-Европейская Баскетбольная Лига: команда „Тартуского университета“ играет с ведущим клубом Дании. Продолжится ли победная серия?
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня, в рамках Северо-Европейской Баскетбольной Лиги (ENBL) команда „Тартуского университета“ сыграет дома с датским клубом „Баккен Беарс“. Начало матча в 19:00.
Обе команды на данный момент выиграли все свои матчи в группе А: у команды „Тартуского университета“ три победы, а у „Баккен Беарс“ - две. Если эстонский клуб сможет продлить свою победную серию в среду, то увеличит свои шансы на выход 1/4 финала, куда отправляются четыре лучшие команды из каждой группы.