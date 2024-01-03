Баскетбол
03.01.2024, 18:01

СЕЙЧАС на DELFI TV | Северо-Европейская Баскетбольная Лига: команда „Тартуского университета“ играет с ведущим клубом Дании. Продолжится ли победная серия?

 
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

Сегодня, в рамках Северо-Европейской Баскетбольной Лиги (ENBL) команда „Тартуского университета“ сыграет дома с датским клубом „Баккен Беарс“. Начало матча в 19:00.

Обе команды на данный момент выиграли все свои матчи в группе А: у команды „Тартуского университета“ три победы, а у „Баккен Беарс“ - две. Если эстонский клуб сможет продлить свою победную серию в среду, то увеличит свои шансы на выход 1/4 финала, куда отправляются четыре лучшие команды из каждой группы.

По мнению игрока команды „Тартуского университета“ Кристьяна Китсинга, „Баккен Беарс“ - первая команда в Дании. „В датской лиге „Баккен“ занимает прочное первое место. Что касается стиля, то „Баккен“ играет в довольно типичный скандинавский баскетбол - много бега, бросков и задора. Это определенно то, чего мы не можем им позволить. Похоже, что наша команда пережила рождественский перерыв в пределах нормы, и мы можем начать календарный год с хороших игр перед домашней публикой“, - сказал Китсинг, который в свое время играл за „Баккен Беарс“.

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