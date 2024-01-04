Таллинн приобретет генераторы для создания пяти центров поддержки в чрезвычайных ситуациях

По словам вице-мэра Тийта Терика, чувство безопасности населения и обеспечение поддержки имеют чрезвычайно важное значение. „Таллинн поставил целью повысить готовность к кризисным ситуациям и обеспечить чувство безопасности горожан, создав в каждом районе города центры поддержки в чрезвычайных ситуациях, то есть здания, не зависящие от внешней системы подачи электричества, - сказал Терик, добавив, что в случае кризиса эти центра станут местом, в котором люди смогут получить помощь. – Целью покупки новых генераторов является повышение эффективности городских систем питания и обеспечение электроснабжения в важных городских зданиях, а также функционирования услуг даже в случае неожиданных перебоев“, - сказал Терик.

При помощи конкурса госпоставок Таллинн планирует приобрести восемь дизельных генераторов мощностью 100-400 кВт и с их помощью создать независимые системы питания для пяти учреждений по всему городу: Ируского попечительского дома, Пыхья-Таллиннской районной управы, Пиритаской районной управы, Ласнамяэской районной управы и Таллиннской горуправы. На стадии проектирования оснащение генераторами еще шести городских зданий, создание которых начнется после второго этапа конкурса госпоставок в середине 2024 года.

Продолжительность первого этапа конкурса госпоставок, согласно плану, составляет шесть месяцев. Это включает приобретение генераторов, их установку, обеспечение электроснабжения в случае перебоя на срок до 72 часов, а также автоматическое отключение после восстановления подачи электричества, что обеспечит постоянное электроснабжение в центре поддержки в чрезвычайных ситуациях.

Подробнее об условиях тендера - тут.

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