ФОТО | Футболистки одной из лучших женских команд мира объявили о помолвке

Девушки встречались около двух лет. 1 января они опубликовали совместное фото на фоне океана, на котором Даниэль показывает обручальное кольцо.

„Мой человек на всю жизнь“, – подписала фото Даниэль.

Между футболистками есть разница в возрасте в 9 лет. Элли – 23 года, а Даниэль – 32.

Карпентер – австралийка, играет в защите, провела 71 матч в составе женской сборной Австралии. Ван де Донк отыграла 150 матчей и забила 36 мячей за сборную Нидерландов, позиция – полузащитница.

К слову, женская команда „Лиона“ – одна из лучших в мире. „Красно-синие“ являются 20-кратными чемпионками Франции, обладательницами двенадцати Кубков страны, восьми кубков Лиги чемпионов УЕФА.

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