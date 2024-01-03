Правда ли, что в Украине повестки начали печатать на чеках?

На фото запечатлён кассовый чек с надписью на украинском: „…щойно ви отримали повістку. У вас є 48 годин, щоб з’явитися в найближчому пунктi ТЦК“ („Только что вы получили повестку. У вас есть 48 часов на то, чтобы явиться в ближайший пункт ТЦК“). Как утверждает ряд русскоязычных Telegram-каналов, такой чек получил неназванный житель Украины, он же поделился им в соцсетях. Развивая свою мысль, пользователи пишут: „…если за покупку расплачивались при помощи карты, то её держателя идентифицировали. А значит, он был „надлежаще извещён“. И попробуй проигнорируй такую „повестку“: суд и блокировка карты обеспечены“.

Проблемы с мобилизацией в Украине — частая тема публикаций в пророссийских Telegram-каналах. „Проверено“ неоднократно фиксировало случаи, когда вирусные сообщения о наборе новобранцев оказывались ложными. В то же время в декабре 2023 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил о планах Генштаба ВСУ дополнительно мобилизовать 450 000 — 500 000 человек. Позднее стало известно, что в Верховной раде идёт разработка законопроекта, который позволит привлекать к службе в ВСУ и граждан Украины, живущих за границей. Работники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналоги военкоматов в России) проводят рейды, например, в спортзалах или ресторанах. Местное законодательство не запрещает вручать повестки в любых общественных местах, включая супермаркеты. Однако есть другие обязательные условия для того, чтобы вручение считалось законным. В частности, бумагу должен передать лично сотрудник ТЦК, руководитель предприятия, на котором военнообязанный трудоустроен, управляющий многоквартирным домом, где проживает потенциальный новобранец, или же представитель органа местного самоуправления. Кроме того, как объясняют украинские юристы, бумага должна содержать ФИО, год рождения и адрес проживания получателя, дату, время и адрес, куда нужно явиться, а также список необходимых документов. Так что распечатанная на кассовом чеке повестка с вирусной фотографии не может иметь никакой юридической силы.