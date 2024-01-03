Правда ли, что в Украине повестки начали печатать на чеках?
В конце 2023 года пользователи соцсетей распространили фотографию якобы выданного в украинском супермаркете чека, содержавшего предписание явиться в ближайший военкомат. Мы проверили, правдивы ли эти сообщения.
На фото запечатлён кассовый чек с надписью на украинском: „…щойно ви отримали повістку. У вас є 48 годин, щоб з’явитися в найближчому пунктi ТЦК“ („Только что вы получили повестку. У вас есть 48 часов на то, чтобы явиться в ближайший пункт ТЦК“). Как утверждает ряд русскоязычных Telegram-каналов, такой чек получил неназванный житель Украины, он же поделился им в соцсетях. Развивая свою мысль, пользователи пишут: „…если за покупку расплачивались при помощи карты, то её держателя идентифицировали. А значит, он был „надлежаще извещён“. И попробуй проигнорируй такую „повестку“: суд и блокировка карты обеспечены“.
Об этом написали такие каналы, как „Соловьёв“ (230 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Шейх Тамир“ (130 000), „Бочарик (ага, тот самый)“ (128 000) и HKR (81 000).
Проблемы с мобилизацией в Украине — частая тема публикаций в пророссийских Telegram-каналах. „Проверено“ неоднократно фиксировало случаи, когда вирусные сообщения о наборе новобранцев оказывались ложными. В то же время в декабре 2023 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил о планах Генштаба ВСУ дополнительно мобилизовать 450 000 — 500 000 человек. Позднее стало известно, что в Верховной раде идёт разработка законопроекта, который позволит привлекать к службе в ВСУ и граждан Украины, живущих за границей. Работники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналоги военкоматов в России) проводят рейды, например, в спортзалах или ресторанах. Местное законодательство не запрещает вручать повестки в любых общественных местах, включая супермаркеты. Однако есть другие обязательные условия для того, чтобы вручение считалось законным. В частности, бумагу должен передать лично сотрудник ТЦК, руководитель предприятия, на котором военнообязанный трудоустроен, управляющий многоквартирным домом, где проживает потенциальный новобранец, или же представитель органа местного самоуправления. Кроме того, как объясняют украинские юристы, бумага должна содержать ФИО, год рождения и адрес проживания получателя, дату, время и адрес, куда нужно явиться, а также список необходимых документов. Так что распечатанная на кассовом чеке повестка с вирусной фотографии не может иметь никакой юридической силы.
Некоторые Telegram-каналы утверждали, что такой чек выдали в одном из супермаркетов крупной украинской сети „Сiльпо“. Фактчекеры из издания „Ґвара Медiа“ совершили пробную покупку и сравнили полученный чек с завирусившимся изображением.
Как видим, на двух чеках отличается буквально всё: шрифты, пунктир, знаки „решётки“ и расположение обязательных пунктов. О несоответствии современному дизайну фактчекерам рассказали и в самой сети супермаркетов. Также в „Сiльпо“ прямо опровергли факт печатания повесток на чеках, назвав изображение не очень удачной шуткой.
И даже чек, почти идентичный вирусному, только с другой надписью: „Предсказание для вас: любите и уважайте себя, вы — гниды!“
Левое изображение распространялось в 2020–2021 годах, однако уже тогда выяснилось, что это фейк: реальная надпись „ви — гідні“ („вы достойны“) была с помощью фотошопа исправлена на „ви — гніди“. Сейчас же создатели фейка провели менее аккуратную работу, не подобрав даже нужный шрифт.
Таким образом, разошедшийся в Telegram снимок чека с повесткой — результат цифровой обработки фотофейка, появившегося ещё в 2020 году. Самым ранним случаем распространения новой фотографии в Telegram, согласно сервису TGStat, стала публикация в пророссийском канале „Одесса zа победу“ 22 декабря в 18:20 по московскому времени.
Итог: Фейк