Нарвский „Транс“ покинуло одиннадцать футболистов, включая лучшего бомбардира минувшего сезона

Ранее сообщалось о том, что Кауан, Тристан Коскор, Алекс Маркович и Харлин Суарес точно не останутся в команде на следующий сезон.

В среду, 3 января, на официальном сайте клуба появилась информация о том, что клуб также покинули Александр Крайзмер, Александр Кулинич, Реджинальд, Александр Николаев, Глеб Певцов, Даниил Тарасенков и Александр Волков.

В прошлом сезоне Тарасенков (11 голевых) стал одним из лучших по количеству голевых передач в высшей лиге, уступив только Константину Васильеву (15 голевых). Тарасенков и Николаев являются игроками таллиннского „Легиона“ и выступали за „Транс“ на правах аренды.

По словам президента клуба Николая Бурдакова, состав команды на предстоящий год будет сильно изменен, и на просмотр приедет много новых игроков.

„Я считаю, что нам нужно усиление в каждую линию. Поэтому на просмотр приедут игроки на разные позиции. Их будет достаточно много. И легионеры, и футболисты из Эстонии. Но пока без фамилий. Плюс ожидаю, что наша молодежь также будет доказывать состоятельность и бороться за места в составе. На молодых нарвских игроков я возлагаю надежды“, - сказал в интервью Rus.ERR Бурдаков.

В конце года в „Транс“ перешел легендарный игрок высшей лиги чемпионата Эстонии, грузинско-эстонский полузащитник Закария Бегларишвили, который становился чемпионом Эстонии в составе таллиннской „Флоры“ и „Левадии“.

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