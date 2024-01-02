ВИДЕО | ВСУ уничтожили новейший российский комплекс „Ястреб-АВ“

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

Военные объяснили, что во время ведения разведки на Южном направлении экипаж БпАК 73 морского центра ССО обнаружил комплекс артиллерийской разведки 1К148 „Ястреб-АВ“.

Операторы Сил специальных операций вместе с дружественным подразделением Сил обороны 140-м ОРБ скорректировали по враждебной цели огонь HIMARS.

„В результате огневого поражения комплекс „Ястреб-АВ“ противника уничтожен“, - отметили военные.

„Ястреб-АВ“ считается самым современным российским радиолокационным комплексом, который используют для разведки огневых позиций артиллерии.

С помощью РЛС он может отслеживать траекторию ракет противника и вычислить точные координаты позиций его артиллерии. Эти данные передаются артиллерии для поражения позиций.

Сегодня утром российские СМИ со ссылкой на Минобороны РФ сообщили, что оккупационные войска в Украине получили „Ястреб-АВ“. Ранее о применении этой РЛС россияне не сообщали, ее испытания завершились лишь в 2021 или 2022 году.

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