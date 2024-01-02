ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (678-й день) | За минувшие пять дней Россия запустила по Украине не менее 500 ракет и дронов

„Россия будет отвечать“. Зеленский — о ракетном ударе по Киеву и Харькову

Украинская авиация нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава противника. Подразделения ракетных войск ВСУ поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, шесть артиллерийских систем, три средства противовоздушной обороны и пункт управления противника.

На херсонском направлении ВСУ продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Россияне пытаются выбить украинские подразделения с занимаемых позиций. За сутки войска РФ совершили 19 безуспешных штурмовых действий.

На запорожском направлении украинские военные отразили три атаки противника неподалеку от Работино Запорожской области.

На марьинском и шахтерском направлениях армия РФ наступательных (штурмовых) действий не вела.

На авдеевском направлении ВСУ отбили четыре атаки противника вблизи Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 19 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области.

На бахмутском направлении ВСУ отразили 10 атак противника в районах Богдановки, Клещеевки и Андреевки Донецкой области.

Произошло 64 боевых столкновения. На купянском направлении украинские военные отразили семь атак противника возле Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области.

За минувшие сутки войска РФ нанесли один ракетный и 113 авиационных ударов, совершили 84 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам Украины.

Отметили продуктивную работу над двусторонним соглашением о гарантиях безопасности для Украины в рамках вильнюсской декларации стран „Большой семерки“. Должны как можно быстрее ее финализировать.

Обсудили продолжение оборонного сотрудничества с упором на дальнейшее усиление ПВО и дальнобойных возможностей ВСУ.

О этом Владимир Зеленский рассказал премьер-министру Великобритании Риши Сунаку во время переговоров по телефону.

За минувшие пять дней Россия запустила по Украине не менее 500 ракет и дронов

Президент Украины опубликовал новый комментарий после российского массированного обстрела территорий страны.

2 января 24-го года — и снова удар русских извергов. Почти сто ракет разных типов. По меньшей мере, 70 ракет сбиты. Из них почти 60 — в районе Киева. Жесткие удары были и по Харькову. Сейчас идет ликвидация последствий.

„Пэтриоты“, „Айрисы“, „Насамсы“ — каждая такая система спасла уже по меньшей мере сотни жизней. А за каждую изъятую жизнь Россия будет отвечать.

Минобороны РФ отчиталось об ударе по Украине

Российские войска нанесли групповой удар „высокоточным оружием“ большой дальности и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, утверждает ведомство.

В Киеве и области удары наносились по предприятиям, выполнявшим заказы по производству ракет, беспилотников и ремонту военной техники, заявили в Минобороны РФ. Также удары были нанесены по местам хранения ракет, боеприпасов и авиационных средств поражения, которые Украина получила от союзников.

„Цель удара достигнута. Все объекты поражены“, — говорится в сводке Минобороны РФ.

Власти Украины сообщали, что российские войска в ходе массированного обстрела 2 января атаковали не только промышленные и военные объекты, но и гражданскую и критическую инфраструктуру. В Киеве и Харькове повреждены жилые дома.

Один человек погиб при обстреле Белгорода

Как сообщил губернатор Белгородской области, погиб мирный житель, который во время обстрела ехал в машине. Рядом с автомобилем разорвался снаряд.

Еще четыре человека пострадали в районе авторынка. Двоих забрала скорая помощь — у мужчины и женщины осколочные ранения, их осматривают врачи областной клинической больницы. Двое пострадавших мужчин от госпитализации отказались“, — рассказал Гладков.

Пятая пострадавшая доставлена в травмпункт с ранением руки. По словам губернатора, женщина ехала в автобусе, на крышу которого упал осколок. Кроме того, повреждены несколько домов в частном секторе, четыре автомобиля и автобус.