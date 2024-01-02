Военный дневник
02.01.2024, 21:10

ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (678-й день) | За минувшие пять дней Россия запустила по Украине не менее 500 ракет и дронов

 
Киев
Киев
ФОТО: Genya SAVILOV | Scanpix/AFP

Подводим итоги еще одного дня войны в Украине.

За минувшие пять дней Россия запустила по Украине не менее 500 ракет и дронов

О этом Владимир Зеленский рассказал премьер-министру Великобритании Риши Сунаку во время переговоров по телефону.

Обсудили продолжение оборонного сотрудничества с упором на дальнейшее усиление ПВО и дальнобойных возможностей ВСУ.

Отметили продуктивную работу над двусторонним соглашением о гарантиях безопасности для Украины в рамках вильнюсской декларации стран „Большой семерки“. Должны как можно быстрее ее финализировать.

Утренняя сводка Генштаба ВСУ

  • За минувшие сутки войска РФ нанесли один ракетный и 113 авиационных ударов, совершили 84 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам Украины.

  • Произошло 64 боевых столкновения. На купянском направлении украинские военные отразили семь атак противника возле Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области.

  • На лиманском направлении войска РФ наступательных действий не вели.

  • На бахмутском направлении ВСУ отразили 10 атак противника в районах Богдановки, Клещеевки и Андреевки Донецкой области.

  • На авдеевском направлении ВСУ отбили четыре атаки противника вблизи Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 19 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области.

  • На марьинском и шахтерском направлениях армия РФ наступательных (штурмовых) действий не вела.

  • На запорожском направлении украинские военные отразили три атаки противника неподалеку от Работино Запорожской области.

  • На херсонском направлении ВСУ продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Россияне пытаются выбить украинские подразделения с занимаемых позиций. За сутки войска РФ совершили 19 безуспешных штурмовых действий.

  • Украинская авиация нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава противника. Подразделения ракетных войск ВСУ поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, шесть артиллерийских систем, три средства противовоздушной обороны и пункт управления противника.

„Россия будет отвечать“. Зеленский — о ракетном ударе по Киеву и Харькову

Президент Украины опубликовал новый комментарий после российского массированного обстрела территорий страны.

2 января 24-го года — и снова удар русских извергов. Почти сто ракет разных типов. По меньшей мере, 70 ракет сбиты. Из них почти 60 — в районе Киева. Жесткие удары были и по Харькову. Сейчас идет ликвидация последствий.

„Пэтриоты“, „Айрисы“, „Насамсы“ — каждая такая система спасла уже по меньшей мере сотни жизней. А за каждую изъятую жизнь Россия будет отвечать.

Минобороны РФ отчиталось об ударе по Украине

Российские войска нанесли групповой удар „высокоточным оружием“ большой дальности и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, утверждает ведомство.

В Киеве и области удары наносились по предприятиям, выполнявшим заказы по производству ракет, беспилотников и ремонту военной техники, заявили в Минобороны РФ. Также удары были нанесены по местам хранения ракет, боеприпасов и авиационных средств поражения, которые Украина получила от союзников.

„Цель удара достигнута. Все объекты поражены“, — говорится в сводке Минобороны РФ.

Власти Украины сообщали, что российские войска в ходе массированного обстрела 2 января атаковали не только промышленные и военные объекты, но и гражданскую и критическую инфраструктуру. В Киеве и Харькове повреждены жилые дома.

Один человек погиб при обстреле Белгорода

Как сообщил губернатор Белгородской области, погиб мирный житель, который во время обстрела ехал в машине. Рядом с автомобилем разорвался снаряд.

Еще четыре человека пострадали в районе авторынка. Двоих забрала скорая помощь — у мужчины и женщины осколочные ранения, их осматривают врачи областной клинической больницы. Двое пострадавших мужчин от госпитализации отказались“, — рассказал Гладков.

Пятая пострадавшая доставлена в травмпункт с ранением руки. По словам губернатора, женщина ехала в автобусе, на крышу которого упал осколок. Кроме того, повреждены несколько домов в частном секторе, четыре автомобиля и автобус.

Ранее Гладков сообщал о двух пострадавших во время двух предыдущих атак на Белгород 2 января. Минобороны РФ заявило, что всего в течение дня в Белгородской области были сбиты 17 ракет.

Белгород трижды за день попал под ракетный обстрел. Погиб один человек, пострадали семь.

Турция не пропустит в Черное море два минных тральщика, которые Великобритания передала Украине

Об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации при управлении президента Турции.

Так Центр ответил на сообщения в СМИ о том, что власти страны уже позволили тральщикам пройти через турецкие проливы в Черное море. Турция заявила, что закрыла проливы „для военных кораблей воюющих сторон“ — России и Украины.

„Наши союзники были должным образом проинформированы о том, что тральщики, подаренные Украине Великобританией, не смогут пройти через турецкие проливы к Черному морю, пока идет война“, — добавили в турецком центре, объяснив, что такое решение позволяет „предотвратить эскалацию в Черном море“.

В декабре Великобритания и Норвегия объявили о создании Коалиции морских сил для усиления военно-морских возможностей Украины. Лондон также пообещал передать Киеву два минных тральщика класса „Сандаун“.

В Верховной раде Украины подготовят компромиссный вариант законопроекта о мобилизации

Об этом в эфире телемарафона рассказала замглавы комитета по вопросам информационной политики Евгения Кравчук (фракция „Слуга народа“).

Мы уже понимаем, что в таком виде законопроект не будет голосоваться, приниматься. И я думаю, что это будет все-таки комитетская версия, профильного комитета по вопросам безопасности и обороны. И на этой неделе рабочие группы уже будут нарабатывать такой более компромиссный вариант, который позволил бы его проголосовать в сессионном зале.

28 декабря председатель Верховной рады Руслан Стефанчук говорил, что законопроект требует обсуждений на разных уровнях, в том числе и в профильном комитете. По его словам, будет найден вариант, устраивающий всех.

25 декабря кабинет министров Украины внес в Верховную раду законопроект об изменении правил мобилизации, воинского учета и прохождения службы в стране. В нем, в частности, предлагается снизить нижнюю планку призывного возраста до 25 лет, рассылать электронные повестки, а также ввести ограничения для уклонистов.

Пятеро погибших, 127 раненых — последние данные о жертвах российского ракетного удара

По последним данным спасательной службы Украины, число погибших в результате ракетного удара по Киеву и Харькову выросло до пяти человек, а число раненых — до 127 человек,

Государственная служба чрезвычайных ситуаций сообщает, что ее сотрудники до сих пор тушат два пожара в Подольском районе Киева, а также разбирают аварийные конструкции жилого дома в Харькове.

RusDelfi
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