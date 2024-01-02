ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (678-й день) | За минувшие пять дней Россия запустила по Украине не менее 500 ракет и дронов
Подводим итоги еще одного дня войны в Украине.
За минувшие пять дней Россия запустила по Украине не менее 500 ракет и дронов
О этом Владимир Зеленский рассказал премьер-министру Великобритании Риши Сунаку во время переговоров по телефону.
Обсудили продолжение оборонного сотрудничества с упором на дальнейшее усиление ПВО и дальнобойных возможностей ВСУ.
Отметили продуктивную работу над двусторонним соглашением о гарантиях безопасности для Украины в рамках вильнюсской декларации стран „Большой семерки“. Должны как можно быстрее ее финализировать.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
За минувшие сутки войска РФ нанесли один ракетный и 113 авиационных ударов, совершили 84 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам Украины.
Произошло 64 боевых столкновения. На купянском направлении украинские военные отразили семь атак противника возле Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области.
На лиманском направлении войска РФ наступательных действий не вели.
На бахмутском направлении ВСУ отразили 10 атак противника в районах Богдановки, Клещеевки и Андреевки Донецкой области.
На авдеевском направлении ВСУ отбили четыре атаки противника вблизи Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 19 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области.
На марьинском и шахтерском направлениях армия РФ наступательных (штурмовых) действий не вела.
На запорожском направлении украинские военные отразили три атаки противника неподалеку от Работино Запорожской области.
На херсонском направлении ВСУ продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Россияне пытаются выбить украинские подразделения с занимаемых позиций. За сутки войска РФ совершили 19 безуспешных штурмовых действий.
Украинская авиация нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава противника. Подразделения ракетных войск ВСУ поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, шесть артиллерийских систем, три средства противовоздушной обороны и пункт управления противника.
„Россия будет отвечать“. Зеленский — о ракетном ударе по Киеву и Харькову
Президент Украины опубликовал новый комментарий после российского массированного обстрела территорий страны.
2 января 24-го года — и снова удар русских извергов. Почти сто ракет разных типов. По меньшей мере, 70 ракет сбиты. Из них почти 60 — в районе Киева. Жесткие удары были и по Харькову. Сейчас идет ликвидация последствий.
„Пэтриоты“, „Айрисы“, „Насамсы“ — каждая такая система спасла уже по меньшей мере сотни жизней. А за каждую изъятую жизнь Россия будет отвечать.
Минобороны РФ отчиталось об ударе по Украине
Российские войска нанесли групповой удар „высокоточным оружием“ большой дальности и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, утверждает ведомство.
В Киеве и области удары наносились по предприятиям, выполнявшим заказы по производству ракет, беспилотников и ремонту военной техники, заявили в Минобороны РФ. Также удары были нанесены по местам хранения ракет, боеприпасов и авиационных средств поражения, которые Украина получила от союзников.
„Цель удара достигнута. Все объекты поражены“, — говорится в сводке Минобороны РФ.
Власти Украины сообщали, что российские войска в ходе массированного обстрела 2 января атаковали не только промышленные и военные объекты, но и гражданскую и критическую инфраструктуру. В Киеве и Харькове повреждены жилые дома.
Один человек погиб при обстреле Белгорода
Как сообщил губернатор Белгородской области, погиб мирный житель, который во время обстрела ехал в машине. Рядом с автомобилем разорвался снаряд.
Еще четыре человека пострадали в районе авторынка. Двоих забрала скорая помощь — у мужчины и женщины осколочные ранения, их осматривают врачи областной клинической больницы. Двое пострадавших мужчин от госпитализации отказались“, — рассказал Гладков.
Пятая пострадавшая доставлена в травмпункт с ранением руки. По словам губернатора, женщина ехала в автобусе, на крышу которого упал осколок. Кроме того, повреждены несколько домов в частном секторе, четыре автомобиля и автобус.
Ранее Гладков сообщал о двух пострадавших во время двух предыдущих атак на Белгород 2 января. Минобороны РФ заявило, что всего в течение дня в Белгородской области были сбиты 17 ракет.
Белгород трижды за день попал под ракетный обстрел. Погиб один человек, пострадали семь.
Турция не пропустит в Черное море два минных тральщика, которые Великобритания передала Украине
Об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации при управлении президента Турции.
Так Центр ответил на сообщения в СМИ о том, что власти страны уже позволили тральщикам пройти через турецкие проливы в Черное море. Турция заявила, что закрыла проливы „для военных кораблей воюющих сторон“ — России и Украины.
„Наши союзники были должным образом проинформированы о том, что тральщики, подаренные Украине Великобританией, не смогут пройти через турецкие проливы к Черному морю, пока идет война“, — добавили в турецком центре, объяснив, что такое решение позволяет „предотвратить эскалацию в Черном море“.
В декабре Великобритания и Норвегия объявили о создании Коалиции морских сил для усиления военно-морских возможностей Украины. Лондон также пообещал передать Киеву два минных тральщика класса „Сандаун“.
В Верховной раде Украины подготовят компромиссный вариант законопроекта о мобилизации
Об этом в эфире телемарафона рассказала замглавы комитета по вопросам информационной политики Евгения Кравчук (фракция „Слуга народа“).
Мы уже понимаем, что в таком виде законопроект не будет голосоваться, приниматься. И я думаю, что это будет все-таки комитетская версия, профильного комитета по вопросам безопасности и обороны. И на этой неделе рабочие группы уже будут нарабатывать такой более компромиссный вариант, который позволил бы его проголосовать в сессионном зале.
28 декабря председатель Верховной рады Руслан Стефанчук говорил, что законопроект требует обсуждений на разных уровнях, в том числе и в профильном комитете. По его словам, будет найден вариант, устраивающий всех.
25 декабря кабинет министров Украины внес в Верховную раду законопроект об изменении правил мобилизации, воинского учета и прохождения службы в стране. В нем, в частности, предлагается снизить нижнюю планку призывного возраста до 25 лет, рассылать электронные повестки, а также ввести ограничения для уклонистов.
Пятеро погибших, 127 раненых — последние данные о жертвах российского ракетного удара
По последним данным спасательной службы Украины, число погибших в результате ракетного удара по Киеву и Харькову выросло до пяти человек, а число раненых — до 127 человек,
Государственная служба чрезвычайных ситуаций сообщает, что ее сотрудники до сих пор тушат два пожара в Подольском районе Киева, а также разбирают аварийные конструкции жилого дома в Харькове.