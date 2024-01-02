Заместитель лидера ХАМАС погиб в результате взрыва в Ливане

ХАМАС подтвердил факт его гибели.

Аль-Арури был заместителем главы политбюро ХАМАС, но также был глубоко погружен в военную деятельность этой группировки.

По данным ливанских государственных СМИ, взрыв случился у офиса ХАМАС в Дание - пригороде ливанской столицы.

Те же ливанские СМИ пишут, что в результате взрыва всего погибли четыре человека.

Израильские военные заявили Би-би-си, что не будут комментировать сообщения в иностранных СМИ.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.