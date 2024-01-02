02.01.2024, 19:24
Заместитель лидера ХАМАС погиб в результате взрыва в Ливане
ФОТО: | Scanpix/Hamas Media Office via AP
Заместитель лидера ХАМАС Салех аль-Арури погиб в результате взрыва к югу от ливанской столицы Бейрута, пишет Би-би-си.
ХАМАС подтвердил факт его гибели.
Аль-Арури был заместителем главы политбюро ХАМАС, но также был глубоко погружен в военную деятельность этой группировки.
По данным ливанских государственных СМИ, взрыв случился у офиса ХАМАС в Дание - пригороде ливанской столицы.
Те же ливанские СМИ пишут, что в результате взрыва всего погибли четыре человека.
Израильские военные заявили Би-би-си, что не будут комментировать сообщения в иностранных СМИ.
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