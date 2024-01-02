Выборы в Европарламент: процедура голосования будет несколько отличаться от предыдущего раза

Президент Эстонии провозгласит выборы в Европарламент в марте, в апреле можно будет выдвигать кандидатов, а в промежутке с 3 по 9 июня пройдёт само голосование.

„Что немного отличается от выборов в Рийгикогу, так это то, что Эстония образует один избирательный округ. Благодаря этому в течение всей недели можно будет проголосовать в любом избирательном пункте по всей стране. Так же как и раньше, с понедельника по субботу можно будет голосовать электронно. Всего будет избрано семь членов Европейского парламента от Эстонии, и каждая политическая партия может выдвинуть до девяти кандидатов“, - рассказал глава Государственной службы по организации выборов Арне Койтмяэ.

По сравнению с предыдущими выборами в Европарламент, которые прошли в 2019 году, есть также некоторые изменения. Но они, по словам Койтмяэ, не будут новинкой для тех, кто голосовал на выборах в Рийгикогу.

„С 2021 года мы ввели электронный список избирателей, который гарантирует, что избиратель сможет проголосовать на любом участке. То есть он больше не привязан к своему адресу по месту проживания. Также отличие в том, что голосование проходит всю неделю без перерыва“, - подчеркнул Койтмяэ.

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