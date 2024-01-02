02.01.2024, 20:14
Эстонская компания, поставлявшая материалы для электроники в Россию, говорит, что не хотела терять рынок
ФОТО: | Scanpix/REUTERS
Компания Elsorel стала фигурантом расследования The Insider и сначала пыталась опровергнуть приведенные в нем факты. „Никто не знал, сколько продлится война, – объясняет теперь ее владелец в интервью Dv.ee. – Мы не хотели терять рынок“.
„Мы 20 лет работали с „Протон-Электротекс“, поставляли для их технических процессов некоторые материалы. Мы же не можем сразу же прекратить сотрудничество, порвать все отношения, поэтому мы как бы закруглили в течение года. И санкционная политика нашего государства нам это позволяла“, – говорит Дружинин.
Подробнее читайте на Dv.ee.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.