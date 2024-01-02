Экономика
02.01.2024, 20:14

Эстонская компания, поставлявшая материалы для электроники в Россию, говорит, что не хотела терять рынок

 
ФОТО: REUTERS | Scanpix/REUTERS

Компания Elsorel стала фигурантом расследования The Insider и сначала пыталась опровергнуть приведенные в нем факты. „Никто не знал, сколько продлится война, – объясняет теперь ее владелец в интервью Dv.ee. – Мы не хотели терять рынок“.

„Мы 20 лет работали с „Протон-Электротекс“, поставляли для их технических процессов некоторые материалы. Мы же не можем сразу же прекратить сотрудничество, порвать все отношения, поэтому мы как бы закруглили в течение года. И санкционная политика нашего государства нам это позволяла“, – говорит Дружинин.

Подробнее читайте на Dv.ee.

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