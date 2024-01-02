Эстонская компания, поставлявшая материалы для электроники в Россию, говорит, что не хотела терять рынок

„Мы 20 лет работали с „Протон-Электротекс“, поставляли для их технических процессов некоторые материалы. Мы же не можем сразу же прекратить сотрудничество, порвать все отношения, поэтому мы как бы закруглили в течение года. И санкционная политика нашего государства нам это позволяла“, – говорит Дружинин.