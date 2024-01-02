С сегодняшнего дня разрешен выход на лед Чудского озера на внедорожниках

Пешком и на внедорожниках разрешен выход на лед:

В целях сохранения жизни людей запрещен выход на лед следующих водоемов как пешком, так и на внедорожниках:

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