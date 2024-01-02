Новости Эстонии
02.01.2024, 18:08

С сегодняшнего дня разрешен выход на лед Чудского озера на внедорожниках

 
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

В связи с улучшением ледовой обстановки служба пограничной охраны разрешает с сегодняшнего дня, 2 января, выход на лед Чудского озера пешком и на внедорожниках.

Пешком и на внедорожниках разрешен выход на лед:

  • Нарвское водохранилище (вездеход общей массой не более 300 кг)

  • Чудское озеро

Пеший выход разрешен на лед:

  • Теплое озеро

  • Псковское озеро

  • озеро Пабра

  • озеро Ванику

  • озеро Крийва

    В целях сохранения жизни людей запрещен выход на лед следующих водоемов как пешком, так и на внедорожниках:

  • Река Нарва

  • озеро Паттина

Карта ледовой обстановки Чудских озер.

Карта ледовой обстановки реки Нарва и Нарвского водохранилища.

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