02.01.2024, 18:08
С сегодняшнего дня разрешен выход на лед Чудского озера на внедорожниках
ФОТО: | Delfi Meedia
В связи с улучшением ледовой обстановки служба пограничной охраны разрешает с сегодняшнего дня, 2 января, выход на лед Чудского озера пешком и на внедорожниках.
Пешком и на внедорожниках разрешен выход на лед:
Нарвское водохранилище (вездеход общей массой не более 300 кг)
Чудское озеро
Пеший выход разрешен на лед:
Теплое озеро
Псковское озеро
озеро Пабра
озеро Ванику
озеро Крийва
В целях сохранения жизни людей запрещен выход на лед следующих водоемов как пешком, так и на внедорожниках:
Река Нарва
озеро Паттина
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