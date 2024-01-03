Новости Эстонии
03.01.2024, 10:45

ФОТО | Задние ходовые огни не горят. Представитель TLT о технических проблемах общественного транспорта: это отдельные случаи

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ФОТО: Lugeja foto

Читатель Delfi поделился фотографией, сделанной во время праздников на одной из улиц Таллинна: задние ходовые огни маршрутного автобуса частично не горят. Поступали и другие сообщения о технических проблемах с общественным транспортом. Как заверили в Tallinna Linnatransport (TLT), на предприятии регулярно проводятся техосмотры, серьезных проблем не наблюдается.

Как сообщил читатель Delfi, 23 декабря в районе Балтийского вокзала он обратил внимание на автобус с частично не горящими задними ходовыми огнями. По словам читателя, он и ранее замечал, что у автобусов есть проблемы в ходовыми огнями и фарами.

Наши читатели сообщали и о том, что проблемы есть и у троллейбусов: не всегда двери закрываются как следует.

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