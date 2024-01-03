ФОТО | Задние ходовые огни не горят. Представитель TLT о технических проблемах общественного транспорта: это отдельные случаи

Читатель Delfi поделился фотографией, сделанной во время праздников на одной из улиц Таллинна: задние ходовые огни маршрутного автобуса частично не горят. Поступали и другие сообщения о технических проблемах с общественным транспортом. Как заверили в Tallinna Linnatransport (TLT), на предприятии регулярно проводятся техосмотры, серьезных проблем не наблюдается.