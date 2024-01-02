ФОТО и ВИДЕО | Саппинен и Таммик забили самые красивые голы за сборную Эстонии в 2023 году

Победу Саппинену принес гол, забитый в марте, когда он на 25-й минуте вывел сборную Эстонии вперед в отборочном матче чемпионата Европы против Австрии. Наша сборная была близка к исторической победе, но сначала Кайнц на 68-й минуте сравнял счет, а потом Грегорич на 88-й минуте принес Австрии победу.

17 журналистов из 33 назвали тот гол Саппинена самым красивым. Второе место занял гол Сергея Зенева в товарищеском матче против Исландии (14 журналистов). Гол Саппинена в ворота Азербайджана занял третье место.

Гол Саппинена можно посмотреть тут.

Ранее Рауно Саппинен получил „Серебряный мяч“ за гол в ворота Северной Македонии в 2020 году.

Всего в 2023 году мужская сборная Эстонии по футболу забила пять мячей. Группа футбольных журналистов Эстонии (EJAK) вручает „Серебряный мяч“ с 1995 года, а награда „Анника“ вручается с 2020 года.

Всего в официальных матчах 2023 года женская сборная Эстонии по футболу забила 16 мячей, а самым красивым голом года был выбран гол Лизетте Таммик (20 журналистов из 30), который она забила в ворота сборной Израиля (отборочный матч Лиги наций УЕФА). Тогда эстонская сборная проиграла со счетом 1:4

Израиль - Эстония (гол Таммик на 80-й минуте):

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