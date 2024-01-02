ОТ РЕДАКЦИИ | Год новый, а надежды старые
Новый 2024 год не будет легким для жителей нашей страны. Поэтому хочется надеяться, что у правительства есть план по преодолению трудностей.
Говоря об ушедшем 2023 годе, нельзя однозначно утверждать, что он был плохим, однако он не оправдал ожидания, которые были на него возлагали жители Эстонии в конце 2022 года. Ожидания были простые, человеческие: чтобы 2023 год был попроще в экономическом смысле, чем предыдущие годы, и чтобы война в Украине закончилась победой украинского народа.
Но теперь, на второй день нового 2024 года, мы знаем, что проблемы остались нерешенным, а пожелания прежними: чтобы война не выплеснулась в страны Балтии и чтобы эстонская экономика, которая уже длительное время находится в крутом пике, наконец-то развернулась и начала подъем.
Эстонские политики на протяжении двух последних лет много говорят об Украине. Несомненно, судьба Украины и безопасность Эстонии - важные и взаимосвязанные вопросы. Но на первое место всегда следует ставить благосостояние собственных людей. Наши политики непропорционально мало внимания уделяют развитию нашей страны и словно живут в короткой перспективе: от выборов до выборов. И даже в предвыборный период они ограничиваются лозунгами, которые обещают всем жителям Эстонии финансовое благополучие и процветание. Но тем дело и кончается.
Однако помимо лозунгов у правительства должны иметься и реальные планы, как действовать в определенное время в определенных обстоятельствах. Жители Эстонии наверняка почувствовали бы себя увереннее, если бы знали, что у правительства есть хороший работоспособный план на длительный период, а не только на один год или на четыре года, которые остались до новых выборов. И что есть цель, к которой мы все идем.
Жители Эстонии потихоньку свыклись с мыслью, что наше правительство в этом году поднимает налоги и введет новые. Начали раздаваться негромкие голоса, призывающие взять кредит, поскольку население не потянет новое налоговое бремя. Но куда пойдут эти деньги? Скорее всего, они будут покрывать текущие расходы правительства.
В повышении налогов или в кредитах нет ничего плохого, если они направлены на определенную цель. Например, правительство Польше в последние годы, которые для этой страны тоже были нелегкими, очень много инвестирует в транспортную инфраструктуру, и эти инвестиции возвращаются в экономику через внутреннее потребление. Эстония могла бы присмотреться к польскому примеру и поступить так же.
Но если нынешнее правительство, например, не хочет расширить имеющиеся шоссе до четырех полос из-за следования идеям „зеленого поворота“, то возможны и другие варианты инвестиций. „Зеленый поворот“, помимо прочего, предполагает наличие зарядных станций для электрокаров и машин с водородным двигателем на каждом шоссе через определенное расстояние, а также близ жилых домов. Это большой проект, которым, однако, никто не занимается.
После того, как Эстония стала членом НАТО и Евросоюза, многие говорят о том, что эстонские правительства не сумели поставить перед страной следующие большие задачи. Но эти задачи, однако, есть, и главной из них является повышение благосостояния жителей Эстонии, помощь экономике для нового роста. Это и остается главным ожиданием от 2024 года: подъем экономики и благополучие жителей страны.
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