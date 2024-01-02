Новогодние выходные: неизвестный ударил мужчину ножом, 17-летняя девушка ранила собутыльника

30 декабря полиция получила сообщение, что в Пярну на улице Кулдсе Коду до сих пор не установленный человек ударил 43-летнего мужчину ножом. Мужчина пострадал и был доставлен в больницу. Более точные обстоятельства случившегося выясняются.

А 31 декабря в полицию поступило сообщение, что в волости Кохила 17-летняя девушка во время совместного употребления алкоголя ранила ножом знакомого ей 26-летнего мужчину. Более точные обстоятельства выясняются.

Неспокойно было и 1 января. В этот день полиция получила сообщение, что в многоквартирном доме в Пярну 42-летний мужчина ударил свою бывшую супругу, 39-летнюю женщину, которая в результате пострадала. Тогда же в полицию поступило сообщение, что в многоквартирном доме в Рапла 47-летний мужчина ударил 26-летнюю женщину поленом. Женщина в результате пострадала.

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