ВИДЕО | Матч „Зимней классики“ НХЛ посетило 47 313 зрителей
В понедельника, 1 января, в Сиэтле на открытом стадионе „Ти-Мобайл Парк“ завершился матч регулярного чемпионата НХЛ в рамках „Зимней классики“, в котором „Сиэтл Кракен“ обыграл „Вегас Голден Найтс“ (3:0).
Игра проходила на арене T-Mobile Park, которая вмещает 47 929 зрителей и принадлежит бейсбольная команда „Сиэтл Маринерс“.
В матче, который занял 7-е место в рейтинге самых посещаемых игр в рамках „Зимней классики“, „Сиэтл Кракен“ уверенно обыграл „Вегас Голден Найтс“ (3:0). Шайбы забросили Толванен, Борген и Гурде.
В топ-3 самых посещаемых игр в рамках „Зимней классики“ входят матчи 2014 года („Детройт“ – „Торонто“, 105 491 зритель), 2020 года („Даллас“ – „Нэшвилл“, 85 630) и 2019 года („Чикаго“ – „Бостон“, 76 126).
„Сиэтл Кракен“ набрал 39 очков и занимают девятое место в турнирной таблице Западной конференции. „Голден Найтс“ потерпел пятое поражение в последних шести матчах, набрав 49 очков, которые позволяют клубы из Вегаса занимать на Западе третье место.
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