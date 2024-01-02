ВИДЕО | Матч „Зимней классики“ НХЛ посетило 47 313 зрителей

Игра проходила на арене T-Mobile Park, которая вмещает 47 929 зрителей и принадлежит бейсбольная команда „Сиэтл Маринерс“.

В матче, который занял 7-е место в рейтинге самых посещаемых игр в рамках „Зимней классики“, „Сиэтл Кракен“ уверенно обыграл „Вегас Голден Найтс“ (3:0). Шайбы забросили Толванен, Борген и Гурде.

В топ-3 самых посещаемых игр в рамках „Зимней классики“ входят матчи 2014 года („Детройт“ – „Торонто“, 105 491 зритель), 2020 года („Даллас“ – „Нэшвилл“, 85 630) и 2019 года („Чикаго“ – „Бостон“, 76 126).

„Сиэтл Кракен“ набрал 39 очков и занимают девятое место в турнирной таблице Западной конференции. „Голден Найтс“ потерпел пятое поражение в последних шести матчах, набрав 49 очков, которые позволяют клубы из Вегаса занимать на Западе третье место.

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