Готовы ли релоканты вернуться в Россию? Три истории

Как правило, мои клиенты - состоятельные люди. Примерно то же самое - но бесплатно - мы делаем в нашем новом онлайн-проекте Symptomato.com, в рамках которого можно получить консультацию от врача независимо от того, в какой стране ты находишься. Пока это больше волонтерский проект, денег он не приносит. По сравнению с тем, что было в Москве (Ванюков работал завотделением рентгенохирургии 52-й московской больницы. - Ред.) в смысле соотношения доходов и расходов, конечно, стало хуже.

В Латвии одни из самых лояльных условий в отношении подтверждения диплома, но латышский язык нужно знать на уровне C1 (первая степень высшего уровня. - Ред.). Пока ни у меня, ни у моей супруги - она детский невролог - сил на это (изучение языка. - Ред.) нет. У нас получилось начать работать в смежных сферах. Жена работает детским психологом-консультантом, а я - врачом-консьержем. Это человек, который может подобрать клинику, врачей, проработать маршрутизацию, расшифровать какие-нибудь медицинские документы - как толмач перевожу с медицинского на человеческий.

Немногие из моих коллег уехали из России, но часть решились на это. Большинство нашли работу в Сербии, Объединенных Арабских Эмиратах и странах СНГ. Один из знакомых устроился в клинике в Узбекистане. Говорит, что там может позволить себе больше, чем в Санкт-Петербурге.

- Специалистов по моему профилю в России больше, чем может переварить страна, поэтому устроиться в хорошее место - большая проблема. Но это долгий путь - воспитать специалиста до хорошего уровня, чтобы он начал оперировать. Вместе с образованием в университете у меня ушло 12 лет, чтобы начать работать сосудистым хирургом.

Часть релокантов вернулась в Россию в 2023 году, но самые востребованные на рынке труда, как представляется, нашли себя за границей. Трех таких специалистов - хирурга, пилота и айтишника - DW расспросила о том, готовы ли они вернуться в РФ и при каких условиях.

Нехватка квалифицированных специалистов в России - одна из проблем, которая, по мнению многих экспертов, сохранится и в 2024 году. Она, как считается, обострилась в различных отраслях экономики после начала мобилизации и оттока кадров из страны. Так, экономисты РАН в своем исследовании оценили дефицит кадров в 5 млн человек.

Мы изначально с моей женой Машей понимали, что релокация из России может быть навсегда. Наш план - сделать свою жизнь такой, чтобы не было мучительно больно выбирать новое место в жизни. Какое-то время думали о переезде в США - там училась супруга и ей предлагали работу, но все-таки это совсем другая культура. Мы предпочитаем не думать о возвращении в Россию, потому что страна должна сильно измениться - как минимум государство должно начать ценить человеческую жизнь. Боюсь, это произойдет нескоро.

Павел Андрющенко, 27 лет, пилот, переехал в Уэст-Палм-Бич из Санкт-Петербурга

- Раньше спрос на пилотов в России был достаточно высокий, зарплаты в авиакомпаниях росли, авиакомпании охотились за лучшими выпускниками авиационных вузов. Все изменилось после начала войны в Украине и расширения (западных. - Ред.) санкций, которые затронули российскую авиацию. В стране оказалось больше летающих самолетов, чем пилотов. В итоге довольно много специалистов остались без налета или без работы. Знаю нескольких коллег, которым пришлось работать доставщиками на маркетплейсах.

Из страны быстро уехали те, у кого было второе гражданство и опыт работы на Boeing или Airbus. Моя первая попытка трудоустройства в иностранную авиакомпанию провалилась. Я был в процессе сдачи экзаменов на получение европейской лицензии пилота, потратив шесть тысяч евро. Но из-за введенных санкций я не смог продолжить сдачу экзаменов. Для работы в Европе необходимо иметь как минимум вид на жительство, которого у меня не было. В авиакомпаниях с Ближнего Востока и Азии требовался большой опыт работы на Airbus или Boeing, которого у меня не было.

Мне пришлось вернуться в Россию, устроившись в авиакомпанию „Россия“ и летать на SuperJet. Но там проработал недолго - в России объявили мобилизацию, и мы с семьей приняли твердое решение уехать в США, подав документы на получение статуса беженца. Там я уже переучился на Boeing 767/757 и начал летать в грузовой авиакомпании группы ATSG.