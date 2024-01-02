ВИДЕО | Россия нанесла массированный удар по Украине. В Киеве ракета попала в многоквартирный дом

Вечером 1 января и в течение ночи российские военные запустили 35 ударных беспилотников типа „Шахед-136/131“, заявили в Воздушных силах ВСУ. Все дроны, по заявлению ВСУ, сбиты. Также войска РФ нанесли несколько ракетных ударов: сообщалось об атаках с бомбардировщиков Ту-95МС и истребителей МиГ-31К (носитель ракет „Кинжал“). В Воздушных силах Украины заявили, что войска РФ запустили „Кинжалы“ в направлении Киева. По всей Украине объявили воздушную тревогу. В регионах Украины работали силы противовоздушной обороны.

В Киеве в Деснянском районе упал обломок БПЛА на открытой местности, сообщил мэр города Виталий Кличко. Он уточнил, что в этом районе произошел пожар в супермаркете. В Печерском районе Киева обломки ракеты упали на крышу девятиэтажного жилого дома и еще один многоквартирный дом, сообщил глава военной городской администрации Сергей Попко. Также, по его словам, в Голосеевском районе обломки упали на открытой территории в парке, в Оболонском районе — на нежилую застройку. В Подольском районе поврежден газопровод, также поврежден объект гражданской инфраструктуры (какой именно, неизвестно). В Оболонском районе обломки упали на территорию складских помещений, заявил Попко. Кличко сообщил, что в Святошинском районе есть попадание в объект социальной инфраструктуры.