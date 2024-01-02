ВИДЕО | Россия нанесла массированный удар по Украине. В Киеве и Харькове повреждены жилые дома

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил , что российские войска применили большой арсенал воздушного вооружения. Первоначально войска РФ атаковали Киев примерно 15 дронами „Шахед“, затем бомбардировщики Ту-95МС запустили группами и волнами крылатые ракеты Х-101/Х555Х-55, а самолеты МиГ-31К атаковали Киев ракетами Х-47М2 „Кинжал“. Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, силы и средства ПВО уничтожили 13 беспилотников „Шахед“, а также 61 ракету, в том числе около 10 ракет „Кинжал“. Попко сообщил, что помимо этого сбиты ракеты Х-101/Х555Х-55.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил , что российские войска атаковали Украину, применив 99 ракет различных типов. По его словам, 16 бомбардировщиков Ту-95МС запустили не менее 70 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55. Истребители МиГ-31К выпустили десять аэробаллистических ракет Х-47М2 „Кинжал“. Кроме того, войска РФ применили ракеты „Калибр“, баллистические ракеты, а также противорадиолокационные ракеты Х-31П. Силы ПВО, утверждает Залужный, уничтожили 72 ракеты: 10 из 10 ракет „Кинжал“, 59 из 70 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, а также три из трех крылатых ракет „Калибр“.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил , что при массированном ударе, по данным на 10:51 утра по местному времени (11:51 мск), погибли четыре человека, пострадали 92 человека. Зеленский подчеркнул, что российские войска атакуют гражданские объекты в Украине. „Уже третьи сутки наши воины ПВО делают невероятную работу. С 31 декабря российские нелюди применили уже около 170 „шахедов“ и десятки ракет разных типов. Абсолютное большинство из них было направлено по гражданским объектам“, — заявил президент Украины.

Вечером 1 января и в течение ночи российские военные запустили 35 ударных беспилотников типа „Шахед-136/131“, заявили в Воздушных силах ВСУ. Все дроны, по заявлению ВСУ, сбиты. Также войска РФ нанесли несколько ракетных ударов: сообщалось об атаках с бомбардировщиков Ту-95МС и истребителей МиГ-31К (носитель ракет „Кинжал“). В Воздушных силах Украины заявили, что войска РФ запустили „Кинжалы“ в направлении Киева. Всего Россия выпустила по Украине около 11 ракет „Кинжал“, сообщил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец. По всей Украине объявили воздушную тревогу. В регионах Украины работали силы противовоздушной обороны.

В Киеве в Деснянском районе упал обломок БПЛА на открытой местности, сообщил Виталий Кличко. Он уточнил, что в этом районе произошел пожар в супермаркете.

В Соломенском районе в результате ракетной атаки произошло возгорание в двух многоэтажных жилых домах, сообщил Сергей Попко. По его словам, из-за пожара люди оказались заблокированы на этажах. Неподалеку от дома организовали временный пункт обогрева, где людям оказывают необходимую помощь.

В Печерском районе обломки ракеты, по данным властей Киева, упали на крышу девятиэтажного жилого дома и на еще один многоквартирный дом. В Голосеевском районе обломки упали на открытой территории в парке, в Оболонском районе — на нежилую застройку.

В Подольском районе повреждены газопровод, объект гражданской инфраструктуры (какой именно, неизвестно), водопровод. Там же произошли пожары в складском здании на площади две тысячи квадратных метров, на территории рынка и в жилом доме. В Оболонском районе обломки упали на территорию склада, заявил Попко. Кличко сообщил, что в Святошинском районе есть попадание в объект социальной инфраструктуры. В Дарницком районе Киева повреждены частные жилые дома и церковь. Украинские СМИ сообщают, что произошел пожар в автосалоне Tesla, но подтверждений этому нет.

По последним данным украинских властей, из-за удара по Киеву один человек погиб и пострадали 43 человека. Все они получили ранения из-за ракетного удара по жилому дому в Соломенском районе Киева. Многих пострадавших госпитализировали.

В некоторых районах Киева временно возникли проблемы с водоснабжением, сообщил Кличко. В Шевченковском, Святошинском, Голосеевском и Оболонском районах частично пропало электричество. Также света нет в Бучанском и Вышгородском районах Киевской области.

Из-за обстрелов в Киеве без электричества остались 259 тысяч потребителей, сообщило министерство энергетики Украины. По данным ведомства, в Киеве повреждена воздушная линия, без напряжения остался ряд подстанций.

Киевская область