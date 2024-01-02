ВИДЕО | Россия нанесла массированный удар по Украине. В Киеве и Харькове повреждены жилые дома
Российские войска в ночь на 2 января нанесли массированный удар по Украине, сообщает „Медуза“.
Вечером 1 января и в течение ночи российские военные запустили 35 ударных беспилотников типа „Шахед-136/131“, заявили в Воздушных силах ВСУ. Все дроны, по заявлению ВСУ, сбиты. Также войска РФ нанесли несколько ракетных ударов: сообщалось об атаках с бомбардировщиков Ту-95МС и истребителей МиГ-31К (носитель ракет „Кинжал“). В Воздушных силах Украины заявили, что войска РФ запустили „Кинжалы“ в направлении Киева. Всего Россия выпустила по Украине около 11 ракет „Кинжал“, сообщил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец. По всей Украине объявили воздушную тревогу. В регионах Украины работали силы противовоздушной обороны.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что при массированном ударе, по данным на 10:51 утра по местному времени (11:51 мск), погибли четыре человека, пострадали 92 человека. Зеленский подчеркнул, что российские войска атакуют гражданские объекты в Украине. „Уже третьи сутки наши воины ПВО делают невероятную работу. С 31 декабря российские нелюди применили уже около 170 „шахедов“ и десятки ракет разных типов. Абсолютное большинство из них было направлено по гражданским объектам“, — заявил президент Украины.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что российские войска атаковали Украину, применив 99 ракет различных типов. По его словам, 16 бомбардировщиков Ту-95МС запустили не менее 70 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55. Истребители МиГ-31К выпустили десять аэробаллистических ракет Х-47М2 „Кинжал“. Кроме того, войска РФ применили ракеты „Калибр“, баллистические ракеты, а также противорадиолокационные ракеты Х-31П. Силы ПВО, утверждает Залужный, уничтожили 72 ракеты: 10 из 10 ракет „Кинжал“, 59 из 70 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, а также три из трех крылатых ракет „Калибр“.
Киев
Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что российские войска применили большой арсенал воздушного вооружения. Первоначально войска РФ атаковали Киев примерно 15 дронами „Шахед“, затем бомбардировщики Ту-95МС запустили группами и волнами крылатые ракеты Х-101/Х555Х-55, а самолеты МиГ-31К атаковали Киев ракетами Х-47М2 „Кинжал“. Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, силы и средства ПВО уничтожили 13 беспилотников „Шахед“, а также 61 ракету, в том числе около 10 ракет „Кинжал“. Попко сообщил, что помимо этого сбиты ракеты Х-101/Х555Х-55.
В Киеве в Деснянском районе упал обломок БПЛА на открытой местности, сообщил Виталий Кличко. Он уточнил, что в этом районе произошел пожар в супермаркете.
В Соломенском районе в результате ракетной атаки произошло возгорание в двух многоэтажных жилых домах, сообщил Сергей Попко. По его словам, из-за пожара люди оказались заблокированы на этажах. Неподалеку от дома организовали временный пункт обогрева, где людям оказывают необходимую помощь.
В Печерском районе обломки ракеты, по данным властей Киева, упали на крышу девятиэтажного жилого дома и на еще один многоквартирный дом. В Голосеевском районе обломки упали на открытой территории в парке, в Оболонском районе — на нежилую застройку.
В Подольском районе повреждены газопровод, объект гражданской инфраструктуры (какой именно, неизвестно), водопровод. Там же произошли пожары в складском здании на площади две тысячи квадратных метров, на территории рынка и в жилом доме. В Оболонском районе обломки упали на территорию склада, заявил Попко. Кличко сообщил, что в Святошинском районе есть попадание в объект социальной инфраструктуры. В Дарницком районе Киева повреждены частные жилые дома и церковь. Украинские СМИ сообщают, что произошел пожар в автосалоне Tesla, но подтверждений этому нет.
По последним данным украинских властей, из-за удара по Киеву один человек погиб и пострадали 43 человека. Все они получили ранения из-за ракетного удара по жилому дому в Соломенском районе Киева. Многих пострадавших госпитализировали.
В некоторых районах Киева временно возникли проблемы с водоснабжением, сообщил Кличко. В Шевченковском, Святошинском, Голосеевском и Оболонском районах частично пропало электричество. Также света нет в Бучанском и Вышгородском районах Киевской области.
Из-за обстрелов в Киеве без электричества остались 259 тысяч потребителей, сообщило министерство энергетики Украины. По данным ведомства, в Киеве повреждена воздушная линия, без напряжения остался ряд подстанций.
Киевская область
В Киевской области, по информации МВД Украины, пострадали Бориспольский, Бучанский и Фастовский районы. Повреждены жилые дома и более 70 автомобилей. В городе Вишневое повреждены пять многоквартирных домов, в других районах — частные дома.
По последним данным, в Киевской области погибли два человека и пострадали 16 человек, в том числе как минимум один ребенок.
В регионе из-за обстрелов обесточены высоковольтные линии, а также оборудование подстанции. Кроме этого, возникли временные нарушения в работе ГЭС.
Харьков
Российские войска нанесли удары по центру Харькова около 7:30 утра 2 января, сообщил глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов. Он рассказал, что Россия, по предварительным данным, атаковала Харьков ракетами „Кинжал“, а также зенитными ракетами, выпущенными из комплекса С-300.
В частности, удар нанесли по Шевченковскому району, где, по данным полиции, зафиксировали четыре попадания. По данным властей, повреждены многоквартирные жилые дома, хозяйственные постройки, другая гражданская инфраструктура, возникли пожары. Также загорелись несколько автомобилей.
По последним данным властей, в Харькове из-за ракетного удара погибла 91-летняя местная жительница, пострадали 45 человек, в том числе пятеро детей.
Взрывы также звучали в Кропивницком в Кировоградской области, сообщил телеканал „Суспильне“. О последствиях атаки пока не сообщается. Украинские СМИ сообщили, что взрыв прозвучал в Сумах, что стало его причиной, пока неизвестно.
В Минобороны РФ пока не комментировали массированный удар по Украине.
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