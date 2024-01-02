В первый день года выявлено 37 нетрезвых водителей, пьяный мужчина без прав попал в больницу

В понедельник в 06:48 на пересечении Петербургского шоссе и улицы и Смуули в Таллинне, по предварительным данным, 56-летний мужчина за рулем автомобиля Toyota Camry не уступил дорогу автомобилю Mazda 6, которым управлял 66-летний мужчина, и произошло столкновение. 63-летнюю женщину, которая была пассажиром „Тойоты“, доставили в больницу. Авария расследуется.

В 16:41 на 5-м километре дороги Арукюла-Костивере в Харьюмаа волости Раазику, по предварительным данным, автомобиль Toyota Land Cruiser, которым управлял 67-летний мужчина без водительских прав с признаками алкогольного опьянения, свернул с дороги влево и выехал в кювет. Скорая помощь доставила мужчину в больницу.

Во вторник в 01:46 Департамент транспорта сообщил о затруднении движения транспорта на дороге Козе - Кябли, где посреди дороги находился грузовик. Опасную зону отметили спасатели.

Сообщений об угнанных и возвращенных автомобилях не поступало.

Состояние дорог на 2 января, 6.30 утра

Ранним утром дорожное покрытие на главных и второстепенных дорогах на западе довольно сухое, в других частях Эстонии в большей или меньшей степени заснеженное. По всей Эстонии на дорогах обледенели участки, на обочинах налип снег и лед. Температура сильно ниже нуля. Дороги местами скользкие!

Днем ясно или переменная облачность, на побережье иногда облачнее. В прибрежных районах местами может пойти снег. Температура остается ниже нуля.

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