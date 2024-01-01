ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (677-й день) | Украина подверглась массированной атаке беспилотников. Сгорел музей Шухевича и пострадал университет, где учился Бандера

В новогоднюю ночь Украина подверглась массированной атаке беспилотников. ВСУ заявили, что сбили 87 дронов

Как заявило командование Воздушных силах ВСУ, российские военные в ночь на 1 января запустили по Украине рекордное количество беспилотников типа „Шахед“, пишет Meduza.

Всего ВСУ зафиксировали пуски 90 дронов с четырех направлений: мыс Чауда, Балаклава (Крым) и Курск, Приморско-Ахтарск (Краснодарский край). Как утверждается, 87 из них были сбиты украинскими военными.

Кроме того, сообщили ВСУ, российские войска нанесли удар четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 по Харьковской области, а также запустили по Украине три противорадиолокационные ракеты Х-31П и одну ракету Х-59 с захваченных территорий Херсонской и Запорожской областей. Были ли сбиты эти ракеты, не сообщается.

В большинстве регионов Украины объявляли воздушную тревогу по маршруту следования беспилотников.

„Фактически во всех регионах работала противовоздушная оборона. Воздушное нападение отражали мобильные огневые группы Сил обороны, истребительная авиация и зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил“, − сообщило командование Воздушных сил ВСУ.



В новогоднюю ночь под обстрел попал центр Донецка. Погибли четыре человека

Под обстрел попала гостиница „Донбасс Палас“, Калининский и Буденновский районы города, заявили власти самопровозглашенной ДНР. Они возложили ответственность за массированный удар по центру Донецка на ВСУ.

Исходя из вечерней сводки украинского генштаба, существенных перемен на фронте не произошло. Россияне продолжали атаковать в районе Купянска, Бахмута, Работина; в целом обстановка и на восточном, и на южном фронтах, как признает генштаб, остается сложной.

Днем 1 января российская армия запустила беспилотники на Киев и окрестности. Украинский генштаб в вечерней сводке объявил, что в ходе отражения налета были сбиты девять из десяти „шахедов“. В Сумской области сбитый дрон упал на жилой дом, погибли, по данным на вечер понедельника, два человека, пишет BBC.