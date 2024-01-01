Африканскую звезду легкой атлетики нашли зарезанным в автомобиле

Элдорет – символ славы кенийской легкой атлетики, регион, где тренируются мировые звезды этого спорта, был запятнан кровью в последний день года. Marca.

Киплагата, барьериста, представлявшего Уганду на последних трех Олимпийских играх, нашли мертвым от ножевых ранений в своей машине. У него были зафиксированы многочисленные ранения шеи и грудной клетки.

Бегуну было 34 года. Его величайшее достижение – финал Олимпиады-2012 в Лондоне. Также он занял четвертое место на чемпионате мира по кроссу. Коронной дистанцией Киплагата был бег на 3000 метров с барьерами. Впервые угандиец выступил на Играх, когда ему было 19 лет.

Взлет карьеры Бенджамина был осложнен тяжелыми болезнями, которые ему пришлось пережить: тифом и малярией. Полиция Кении приступила к расследованию обстоятельств смерти легкоатлета.

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