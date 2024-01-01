Новогодняя ночь для полиции традиционно выдалась насыщенной

По словам представителя Департамента полиции и погранохраны Таго Трея, чаще всего правонарушения были связаны с употреблением алкоголя. „Мероприятия в общественных местах для полиции в основном прошли спокойно, но тем более поразительно, что во многих домах новогодняя ночь закончилась насилием над близкими. В общей сложности 48 раз полиции приходилось реагировать на звонки о домашнем насилии, когда кто-то - обычно в состоянии сильного алкогольного опьянения - поднимал руку на своих близких“, - объяснил Трей. „Хочу всем напомнить, что если кто-то услышит шумы из квартиры соседей, свидетельствующие о применении насилия, ему обязательно следует позвонить по номеру 112. Тогда полиция может приехать и проверить ситуацию. Этот звонок займет всего минуту, но может оказать кому-то большую помощь“.