В Японии произошла серия сильных землетрясений, объявлена угроза цунами

Землетрясение затронуло префектуру Исикава и прилегающие к ней районы. В связи с этим на западном побережье Хонсю объявлена угроза цунами, прогнозируемая высота волн для Исикавы - до 5 метров. Жителям префектур Исикава, Ниигата, Тояма и Ямагата рекомендовано как можно быстрее покинуть прибрежные районы.