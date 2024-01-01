01.01.2024, 10:12
В Японии произошла серия сильных землетрясений, объявлена угроза цунами
ФОТО: | AFP
В Японии произошло землетрясение магнитудой 7,4 с эпицентром в префектуре Исикава на острове Хонсю.
Землетрясение затронуло префектуру Исикава и прилегающие к ней районы. В связи с этим на западном побережье Хонсю объявлена угроза цунами, прогнозируемая высота волн для Исикавы - до 5 метров. Жителям префектур Исикава, Ниигата, Тояма и Ямагата рекомендовано как можно быстрее покинуть прибрежные районы.
Местные жители в соцсетях сообщают, что первые мощные волны высотой более 1 метра добрались до берегов.