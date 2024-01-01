ФОТО И ВИДЕО | Как нарвитяне Новый год встречали. Салют устроили себе сами
Традиционное для нарвитян место встречи Нового года - Петровская площадь. Обычно уже за несколько часов до праздничного боя курантов на ней собирались сотни горожан. На этот раз площадь долго пустовала, и только к 24:00 народ стал подтягиваться. Основная причина пассивности, по словам собравшихся, - нет салюта. Но кто-то решил, что раз город не организует его, то устроят красочный фейерверк сами. И устроили.
Звучали хиты, под которые многие активно танцевали. Горожан радовали песнями Рафаэль Шарафетдинов и Анна Чистоделова. Как обычно, незадолго до полуночи прозвучала речь мэра города. На этот раз ее произнес Яан Тоотс на двух языках, эстонском и русском. А после - речь президента Алара Кариса.
Настроение у всех было отличным: бенгальские огни, поздравления друг друга, танцы и согревающие напитки. После наступления 2024 года зазвучали салюты. С окрестностей площади горожане также запустили много фейерверков. Отблески других фейерверков виднелись с разных сторон города.
Развлекательная программа продлилась до часу ночи. А дальше инициативу поздравления нарвитян поддержали артисты огненного шоу.
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