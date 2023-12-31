ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (676-й день) | Минобороны России назвало удары по Харькову „ответом на обстрел Белгорода“

Власти нескольких городов России, преимущественно на Дальнем Востоке, отменили праздничные фейерверки по случаю Нового года после того, как в Белгороде из-за обстрела погибли больше 20 человек.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что после обстрела Белгорода в больницах остаются 109 человек, 22 из них находятся в тяжелом состоянии. Еще 40 человек находятся на амбулаторном лечении.

„В городе Белгороде в результате массированного обстрела ВСУ, по состоянию на 8:30, погибли 24 человека, судмедэксперты определили, что есть еще один погибший ребенок. Еще один раненый умер в больнице не приходя в сознание. За жизнь пациента боролись группы федеральных и региональных медиков до последнего“, — сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Число погибших при субботнем обстреле Белгорода увеличилось до 24 человек.

Подразделения ракетных войск ВСУ поразили три зенитных ракетных комплекса, семь артиллерийских средств и три станции радиоэлектронной борьбы российской армии.

За прошедшие сутки украинская авиация нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российской армии;

Под артиллерийским огнем оказались около 150 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской Херсонской и Николаевской областей;

Российские войска нанесли девять ракетных ударов и 55 авиационных ударов, а также совершили 79 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских военных и населенным пунктам;

Большинство дронов российские войска направили „по передней линии обороны“, а также по объектам Харьковской, Херсонской, Николаевской и Запорожской областей, говорится в сообщении.

Воздушные силы ВСУ заявили, что в ночь на 31 декабря российская армия выпустила по территории Украины 49 дронов-камикадзе. Силы ПВО, как утверждается в сообщении, сбили 21 беспилотник.

Российская армия вечером 30 декабря нанесла серию ударов по Харькову. Как сообщил мэр города Игорь Терехов, всего было не менее шести ударов, в том числе по центру города.

При атаках были повреждены центральная гостиница города, а также многоквартирные дома, детский сад, магазины и административные здания, сообщили в областной прокуратуре. Пострадали 28 человек.

Журналисты немецкого телеканала ZDF пострадали в результате российского обстрела Харькова.

Семь сотрудников телекомпании находились в отеле Kharkiv Palace во то время, когда по гостинице был нанесён удар, сообщили в ZDF.Украинский переводчик был задет осколками и получил серьёзные ранения, также был ранен охранник.

Министерство обороны России сообщает, что Вооруженные силы РФ в ответ на удар ВСУ по Белгороду поразили центры принятия решений и военные объекты в Харькове.

В ведомстве заявили, что ракетным ударом по отелю „Харьков Палас“ убиты „представители ГУР и ВСУ, принимавшие участие в планировании и исполнении теракта в Белгороде“.

Минобороны также утверждает, что российские войска нанесли удар по зданию СБУ по Харьковской области и пункту временной дислокации „Правого сектора“. В результате, как говорится в сообщении, убиты представители руководства СБУ, „осуществлявшие подготовку диверсий на российской территории“.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов назвал „бредом“ заявление российского министерства обороны о том, что в результате удара по Харькову убиты представители ГУР и ВСУ.

ВСУ: с сентября 2022 года российские войска выпустили по Украине около 3800 дронов-камикадзе.

Такие цифры привел спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает „РБК-Украина“. „Около 3000 тысяч этих дронов уничтожены Силами обороны. Есть над чем задуматься. Нам все еще нужно больше систем, которые будут работать против ударных БПЛА“, — сказал он.

Брифинг Минобороны РФ. Главное