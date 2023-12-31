ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (676-й день) | Минобороны России назвало удары по Харькову „ответом на обстрел Белгорода“
Подводим итоги еще одного дня войны в Украине.
Воздушные силы ВСУ заявили, что в ночь на 31 декабря российская армия выпустила по территории Украины 49 дронов-камикадзе. Силы ПВО, как утверждается в сообщении, сбили 21 беспилотник.
Большинство дронов российские войска направили „по передней линии обороны“, а также по объектам Харьковской, Херсонской, Николаевской и Запорожской областей, говорится в сообщении.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
За сутки произошло 54 боевых столкновения;
Российские войска нанесли девять ракетных ударов и 55 авиационных ударов, а также совершили 79 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских военных и населенным пунктам;
Под артиллерийским огнем оказались около 150 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской Херсонской и Николаевской областей;
Украинские войска отбили атаки российской армии на купянском, лиманском, марьинском, шахтерском, запорожском и бахмутском направлениях;
ВСУ продолжают сдерживать российские войска в районе Авдеевки;
За прошедшие сутки украинская авиация нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российской армии;
Подразделения ракетных войск ВСУ поразили три зенитных ракетных комплекса, семь артиллерийских средств и три станции радиоэлектронной борьбы российской армии.
Число погибших при субботнем обстреле Белгорода увеличилось до 24 человек.
„В городе Белгороде в результате массированного обстрела ВСУ, по состоянию на 8:30, погибли 24 человека, судмедэксперты определили, что есть еще один погибший ребенок. Еще один раненый умер в больнице не приходя в сознание. За жизнь пациента боролись группы федеральных и региональных медиков до последнего“, — сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что после обстрела Белгорода в больницах остаются 109 человек, 22 из них находятся в тяжелом состоянии. Еще 40 человек находятся на амбулаторном лечении.
Власти нескольких городов России, преимущественно на Дальнем Востоке, отменили праздничные фейерверки по случаю Нового года после того, как в Белгороде из-за обстрела погибли больше 20 человек.
Российская армия вечером 30 декабря нанесла серию ударов по Харькову. Как сообщил мэр города Игорь Терехов, всего было не менее шести ударов, в том числе по центру города.
При атаках были повреждены центральная гостиница города, а также многоквартирные дома, детский сад, магазины и административные здания, сообщили в областной прокуратуре. Пострадали 28 человек.
Журналисты немецкого телеканала ZDF пострадали в результате российского обстрела Харькова.
Семь сотрудников телекомпании находились в отеле Kharkiv Palace во то время, когда по гостинице был нанесён удар, сообщили в ZDF.Украинский переводчик был задет осколками и получил серьёзные ранения, также был ранен охранник.
Министерство обороны России сообщает, что Вооруженные силы РФ в ответ на удар ВСУ по Белгороду поразили центры принятия решений и военные объекты в Харькове.
В ведомстве заявили, что ракетным ударом по отелю „Харьков Палас“ убиты „представители ГУР и ВСУ, принимавшие участие в планировании и исполнении теракта в Белгороде“.
Минобороны также утверждает, что российские войска нанесли удар по зданию СБУ по Харьковской области и пункту временной дислокации „Правого сектора“. В результате, как говорится в сообщении, убиты представители руководства СБУ, „осуществлявшие подготовку диверсий на российской территории“.
Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов назвал „бредом“ заявление российского министерства обороны о том, что в результате удара по Харькову убиты представители ГУР и ВСУ.
ВСУ: с сентября 2022 года российские войска выпустили по Украине около 3800 дронов-камикадзе.
Такие цифры привел спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает „РБК-Украина“. „Около 3000 тысяч этих дронов уничтожены Силами обороны. Есть над чем задуматься. Нам все еще нужно больше систем, которые будут работать против ударных БПЛА“, — сказал он.
Брифинг Минобороны РФ. Главное
Российские войска отразили атаки ВСУ на купянском, краснолиманском, донецком и южно-донецком направлениях;
На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии и авиации нанесли поражение живой силе и технике ВСУ районах Работино и Вербово Запорожской области;
ВС РФ нанесли поражение живой силе 1-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины в районе Стельмаховки Луганской области;
Российской авиацией, дронами, ракетными войсками и артиллерией уничтожены три пусковые установки залпового огня — две HIMARS и одна „Ольха“, авиационная техника в ангарах на аэродромах „Днепр“ в Днепропетровской области и „Школьный“ в Одесской области;
Средства ПВО российской армии перехватили 14 снарядов систем HIMARS и „Ольха“. Уничтожен 31 украинский беспилотник.
Русская служба Би-би-си сообщает, что на войне в Украине погиб подписавший контракт с Минобороны России Стас Сильченков 2005 г.р. Это первый известный погибший военный 2005 года рождения. В списках погибших, которые ведет „Би-би-си“ совместно с „Медиазоной“ ранее не было 18-летних военных. Сильченков родился 20 мая 2005 года, в этом году он выпустился из смоленской школы № 24.
Вечерняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
За сутки произошло 42 боевых столкновения;
Российские войска нанесли 12 ракетных ударов и 58 авиационных ударов, а также совершили 48 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам;
Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной;
Украинские войска отразили российские атаки на купянском, бахмутском, авдеевском, марьинском, шахтерском и запорожском направлениях;
На лиманском направлении ВС РФ вели штурмовые действия вблизи Макеевки в Луганской области;
На авдеевском направлении ВСУ отбили три атаки неподалеку от Авдеевки и девять атак в районе Первомайского в Донецкой области, где российские войска безуспешно пытались улучшить тактическое положение;
Подразделения ракетных войск ВСУ поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российской армии, а также пункт управления.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.