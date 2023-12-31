На войне в Украине погиб российский контрактник 2005 года рождения

Это первый известный погибший военный 2005 года рождения, отмечает издание. В списках погибших российских военных, которые ведут журналисты „Би-би-си“ и „Медиазоны“ вместе с командой волонтеров, ранее не было солдат, родившихся в этом году.

О Стасе Сильченкове известно, что он родился 20 мая 2005 года, в этом году он выпустился из смоленской школы № 24.

„16 декабря простились с моим сыном Стасом, который подписал контракт в свои 18 лет. Погиб Стас 17 ноября в деревне Синьковка, Харьковской области, Купянского района. Сообщили о смерти только 12 декабря. Сына похоронила 16 декабря в деревне Нижняя Гедеоновка“, — рассказала мать погибшего Ирина Сильченкова в паблике „Подслушано Смоленск“.

После школы Сильченков поступил в Смоленскую областную технологическую академию, рассказала мать военного „Би-би-си“. „Не закончил, а забрал документы. 5 сентября подписал контракт, а 17 ноября погиб на передовой“, — сообщила она.

Госдума в апреле 2023 года в рамках пакета законов об электронных повестках приняла поправку, позволяющую совершеннолетним выпускникам школ подписывать договор о контрактной службе в армии. Законопроект приняли почти единогласно: его поддержали 394 депутата, воздержался один.

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