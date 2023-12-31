МНЕНИЕ | Россия-2024: Путин заглянет в каждую постель

В наступающем году жизнь россиян легче не станет. Скорее всего, им придется распрощаться с иллюзией скорого возвращения к мирной жизни. Внутренняя политика останется политикой военного времени. Кремль откровенно демонстрирует намерение и далее внедрять тоталитарный стиль в жизнь страны. Создав систему идеологической обработки детей и подростков, власти намерены теперь заняться интимной жизнью их родителей.

Война до победного конца

Непосредственно перед Новым годом в зарубежных СМИ появились сообщения о том, что еще весной 2023 года Владимир Путин в разговоре с главой КНР Си Цзиньпином утверждал, что война с Украиной, по его прогнозу, продлится примерно пять лет .

С тех пор планы российских властей явно не изменились. Подводя итоги года в своих выступлениях, и президент, и министр обороны Сергей Шойгу в один голос рассуждали о стремительном росте российской военной промышленности. Именно ВПК стал, по данным независимых экспертов, главным источником экономического роста, которым так хвалятся российские власти по итогам 2023 года.

Маховик военной машины уже раскручен, и остановить его теперь не сможет даже сам Путин, если бы вдруг и захотел. Точка невозврата, скорее всего, пройдена. Военные могут временно перестать стрелять, если политики и дипломаты договорятся, например, о перемирии. Но рядовые россияне останутся в стране с милитаризованной экономикой, которой войны нужны как условие существования. Без них такая система просто рухнет.

Выборы без выбора

Что касается того, кто будет и дальше практически единолично решать вопросы войны и мира, то тут сомнений нет. В марте 2024 года Владимир Путин успешно переназначит сам себя президентом на следующие шесть лет. Люди из его окружения, вроде Дмитрия Пескова, уже несколько раз нарочито оговаривались, что можно было бы и выборов никаких не проводить, деньги сэкономить, потому что результат предрешен.