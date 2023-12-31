The Financial Times сделала предсказания на 2024: о войне в Украине, президентских выборах в США и многом другом

Дональд Трамп не станет вновь президентом США. Однако, если он сможет преодолеть юридические препятствия против своего выдвижения в штатах Колорадо и Мэн, это будет „очень напряженная гонка“. Тем не менее на выборах победит нынешний президент США Джо Байден. В то же время Трамп будет осужден по крайней мере в рамках одного из четырех судебных разбирательств еще до голосования и представит это как политическое преследование со стороны „преступной семьи Байден“.

США и ЕС продолжат финансировать Украину, несмотря на проблемы с согласованием помощи в конце уходящего года. Если Трамп все же вернется на пост президента США, это станет проблемой для поддержки Киева, отмечает газета. Однако даже с поддержкой западных стран „Украине, вероятно, все еще будет трудно совершить военный прорыв, поэтому она столкнется с растущим давлением на переговоры с Москвой“.

Война Израиля и исламистской группировки ХАМАС не спровоцирует полномасштабного конфликта на Ближнем Востоке, несмотря на обострение противостояния израильских сил с ливанским движением „Хезболла“. Ситуация „тревожно нестабильная“, но есть надежда, что дипломатическое давление сдержит ее, поскольку ни Вашингтон, ни Тегеран не хотят более широкого регионального конфликта, даже если боевые действия между „Хезболлой“ и Израилем станут активнее, пишет FT.

Смена президента на Тайване не спровоцирует атаку Китая, чего опасаются из-за возможной победы кандидата от правящей Демократической прогрессивной партии Лая Циндэ, который занимает более жесткую позицию, чем нынешняя глава государства Цай Инвэнь. Как отмечает издание, Лай дал понять, что будет придерживаться курса Цай Инвэнь в отношении Китая, а Пекин, „похоже, все еще верит, что у него есть шанс принудить Тайвань к объединению без боевых действий — путем усиления военного запугивания, политического проникновения, экономических соблазнов и международной изоляции“.