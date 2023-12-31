„По причине языковой среды“. Отмечена тенденция по перемещению украинских беженцев внутри Эстонии

„Я часто получаю звонки с Сааремаа от беженцев, которые там проживаю. Они спрашивают о том, какие есть варианты, например, в Маарду. Им очень сложно там. Во-первых, потому что это острова. Там, чтобы передвигаться от одного места к другому, нужно иметь свой транспорт. Кроме того, им очень сложно в тех местах, где работа есть только летом, в туристический период. И местное население в большинстве эстоноязычное“, – отметила глава отдела социальной помощи города Маарду Ольга Евдокимова. Евдокимова.

Обратила внимание на внутреннюю миграцию украинцев по Эстонии и Кристи Мюрк, директор департамента социальной помощи города Нарвы: „Безусловно, у нас есть такие беженцы, которые переехали из Эстонии в Эстонию. В основном к нам приезжают с островов, из Тарту, из Пярну, из Хаапсалу. И приезжают, как мы получаем информацию, именно по причине языковой среды“.

Тем не менее многие находят работу и учат язык. По состоянию на конец года работали без малого 12 500 украинских беженцев, безработными зарегистрировано немногим более 4000.

Сейчас в Эстонии с временной защитой вида на жительство находятся 36 000 украинских военных беженцев. Согласно регистру народонаселения доля получивших временную защиту людей среди населения Эстонии составляет 2,35%.

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