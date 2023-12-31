Путин выступил с новогодним обращением. В Кремле опровергают информацию, что он его перезаписывал

„Уважаемые граждане России, дорогие друзья, мы провожаем 2023 год, совсем скоро он станет частью истории, а нам предстоит идти вперёд, созидать будущее. В году уходящем мы напряженно трудились и многое сделали, гордились общими достижениями, радовались успехам и были тверды отстаивая национальные интересы, нашу свободу и безопасности, наши ценности, которые остаются для нас нерушимой опорой“, — заявил президент РФ в начале обращения, стоя на фоне Кремля в Москве.

„Работа на общее благо сплотила общество. Мы едины в наших помыслах, в труде и в бою, в будни и в праздники, проявляя самые главные черты народа России — солидарность, милосердие, стойкость“, — сказал Путин

Президент РФ также обратился к российским военным, „ко всем, кто находится на боевом посту, на переднем крае борьбы за правду и справедливость“. „Вы наши герои, вместе с вами наши сердца. Мы гордимся вами. Восхищаемся вашим мужеством“, — заявил президент России. Он отметил, что военных поддерживает „весь народ“ страны.

Владимир Путин добавил, что в мире нет силы, которая могла бы разобщить россиян и остановить развитие России. „Мы не раз доказали, что умеем решать самые сложные задачи и никогда не отступим, потому что нет такой силы, которая способна нас разобщить, заставить забыть память и веру отцов, остановить наше развитие“, — сказал он в новогоднем обращении.

Он добавил, что многонациональный народ России — „одна страна, одна большая семья“. „Мы обеспечим уверенное развитие Отечества, благополучие наших граждан, станем еще сильнее. Мы — вместе, и это самый надежный залог будущего России. С праздником вас, дорогие мои. С новым 2024 годом“, — сказал Путин.

РИА Новости пишет, что перед обращением Путина несколько телеграм-каналов (какие именно, не уточняется), сообщили, что президент РФ якобы перезаписал новогоднее обращение. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков это отрицает: „Нет. Это не так. Это неправда“.