Финансовый эксперт подводит итоги 2023: сложные времена побуждают людей экономить и инвестировать

Тем не менее, мы рады видеть по нашим клиентам, что жители Эстонии принимают мудрые и дальновидные решения, чтобы справиться с трудностями. Всё чаще люди тщательно продумывают свои бюджеты, больше инвестируют в сбережения и приумножают свои деньги – либо в сбережениях, либо в третьей пенсионной ступени, либо на счёте ценных бумаг. Именно эти трудные времена побудили людей задуматься об обеспечении своего будущего.

Количество инвесторов увеличилось в 2023 году на треть

В 2023 году число новых инвесторов резко возросло. В общей сложности почти 158 000 клиентов Swedbank инвестировали самостоятельно, либо через счёт ценных бумаг, либо через третью ступень. Год назад число инвесторов составляло почти 118 000, так что рост составил целых 33%!

В частности, в фонды третьей ступени инвестировали почти 61 000 человек с общей стоимостью портфеля 210 миллионов евро.

Около 10 500 клиентов открыли свой первый счёт ценных бумаг в этом году, 56% из них стали активными инвесторами.

Чтобы мотивировать молодёжь к инвестированию, мы дарим 18-летним первую инвестицию в виде пая в фонде Robur. Таким образом, в 2023 году около 1450 молодых людей получили свои первые инвестиции от Swedbank.

Мы рады, что наши клиенты считают фонды Robur привлекательным вариантом инвестиций. Самыми популярными фондами в 2023 году были: Swedbank Robur Access Edge Global, Swedbank Robur Technology, Swedbank Robur Access Edge USA.

2023 год был отмечен ростом процентных ставок, положительное влияние которого клиенты ощутили на себе. Если в начале января 2023 года процентная ставка по годовому срочному вкладу составляла 1,5%, то к концу года она выросла до 4,5%. Повышение процентных ставок также способствовало росту интереса клиентов: например, в 2022 году было открыто 19 600 срочных вкладов, а в 2023 году – почти 146 000. Объёмы вкладов также выросли: с 919 миллионов евро в 2022 году до почти 3,1 миллиарда евро в этом году.