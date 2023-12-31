Финансовый эксперт подводит итоги 2023: сложные времена побуждают людей экономить и инвестировать
Завершающийся год снова был сложным. Мы столкнулись со значительным повышением ставки Euribor для сдерживания инфляции, ухудшением состояния скандинавской экономики, трудностями с экспортом для наших компаний и ростом цен. Понятно, что многие люди не хотят давать больших обещаний на новый год, так как тенденции в мировой экономике и внешней политике затрудняют прогнозирование будущего, говорит, подводя итоги 2023 года Тармо Улла, руководитель подразделения услуг для частных клиентов Swedbank
Тем не менее, мы рады видеть по нашим клиентам, что жители Эстонии принимают мудрые и дальновидные решения, чтобы справиться с трудностями. Всё чаще люди тщательно продумывают свои бюджеты, больше инвестируют в сбережения и приумножают свои деньги – либо в сбережениях, либо в третьей пенсионной ступени, либо на счёте ценных бумаг. Именно эти трудные времена побудили людей задуматься об обеспечении своего будущего.
Количество инвесторов увеличилось в 2023 году на треть
В 2023 году число новых инвесторов резко возросло. В общей сложности почти 158 000 клиентов Swedbank инвестировали самостоятельно, либо через счёт ценных бумаг, либо через третью ступень. Год назад число инвесторов составляло почти 118 000, так что рост составил целых 33%!
В частности, в фонды третьей ступени инвестировали почти 61 000 человек с общей стоимостью портфеля 210 миллионов евро.
Около 10 500 клиентов открыли свой первый счёт ценных бумаг в этом году, 56% из них стали активными инвесторами.
Чтобы мотивировать молодёжь к инвестированию, мы дарим 18-летним первую инвестицию в виде пая в фонде Robur. Таким образом, в 2023 году около 1450 молодых людей получили свои первые инвестиции от Swedbank.
Мы рады, что наши клиенты считают фонды Robur привлекательным вариантом инвестиций. Самыми популярными фондами в 2023 году были: Swedbank Robur Access Edge Global, Swedbank Robur Technology, Swedbank Robur Access Edge USA.
2023 год был отмечен ростом процентных ставок, положительное влияние которого клиенты ощутили на себе. Если в начале января 2023 года процентная ставка по годовому срочному вкладу составляла 1,5%, то к концу года она выросла до 4,5%. Повышение процентных ставок также способствовало росту интереса клиентов: например, в 2022 году было открыто 19 600 срочных вкладов, а в 2023 году – почти 146 000. Объёмы вкладов также выросли: с 919 миллионов евро в 2022 году до почти 3,1 миллиарда евро в этом году.
Кроме того, увеличилось число пользователей Накопителя, которые хотят получать 2% годовых гибким и удобным способом, позволяющим снимать деньги в любое время. К концу года в общей сложности почти 179 000 клиентов подписались на Накопитель, накопив в общей сложности почти 270 миллионов евро.
Одно можно сказать наверняка: в 2024 году мы продолжим пропагандировать культуру сбережений и инвестиций как на словах, так и на деле.
Платежи по карточкам активно растут
За год у Swedbank появилась почти 21 тысяча новых клиентов.
В общей сложности за год клиенты совершили почти 257 миллионов платежей карточками, на 6% больше, чем в 2022 году. Общая сумма платежей составила 5,2 миллиарда евро.
В общей сложности наши офисы посетили почти 403 000 раз, и мы ответили на 340 000 запросов клиентов в течение года.Мы рады, что в течение года помогли нашим клиентам приобрести 6100 домов, предоставив им кредиты на общую сумму 667 млн евро. Мы также помогли взять в лизинг почти 7500 автомобилей на общую сумму 157 миллионов евро. Нам было особенно приятно видеть, что каждый четвёртый автомобиль, взятый в лизинг, был экологически чистым. 24% новых автомобилей были электрическими, а 23% – гибридными.
Кроме того, в 2023 году мы запустили кампанию по предоставлению льготных кредитов на повышение энергоэффективности жилья, чтобы помочь нашим клиентам снизить ежемесячные счета за коммунальные услуги и при этом сделать выбор в пользу экологичности. В общей сложности мы поддержали энергоэффективность жилья, предоставив кредиты на сумму 127,3 млн евро.
Кошелёк навсегда переместился в Ваш мобильный!
76% всех клиентов Swedbank являются цифровыми, т. е. осуществляют банковские операции онлайн и в мобильном приложении. В 2023 году к мобильному приложению Swedbank подключились около 25 600 новых клиентов.
Входов в мобильный банк стало на 17% больше, чем годом ранее, а наиболее предпочтительными методами являются биометрия, то есть распознавание отпечатков пальцев или лица, и использование Smart-ID.
Бесконтактные платежи также становятся всё более популярными. В общей сложности в 2023 году этим методом было совершено 164 миллиона транзакций, что на 22% больше, чем годом ранее.
Почти 189 000 клиентов, что на 26% больше, чем в предыдущем году, воспользовались цифровыми кошельками, или смарт-платежами, в течение года. Наибольшей популярностью среди клиентов пользуется Apple Pay – 127 000 клиентов воспользовались им за год, но наибольший рост наблюдается у Google Pay, число пользователей которого увеличилось более чем в два раза.
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