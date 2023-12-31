В последний месяц в Эстонии бум продаж квадроциклов, но владельцы не спешат их регистрировать. Почему?

Ханно Велт сказал, что, по сравнению с прошлым годом, продажи ATV в целом не снизились. „Когда летом повсюду заговорили об автоналоге, это отразилось на покупке техники для хобби, но квадроциклы — это техника, которая в основном используется для бытовых нужд, и их продажи остались на том же уровне, что и в прошлом году.

В текущем году, согласно официальной статистике, за 11 месяцев в Эстонии зарегистрировано 1184 новых ATV, что на 11% меньше, чем за тот же период прошлого года, но, на самом деле, их продаётся гораздо больше. В ожидании автоналога люди просто не регистрируют квадроциклы, потому что для того, чтобы расчищать снег у себя во дворе или ездить по своим полям, регистрация не нужна. В этом году мы уже продали более 700 ATV“, — сказал Велт.

„А в середине ноября случился настоящий бум – за один месяц ATV и изготовленных в Эстонии снегоочистителей Iron Baltic было продано на миллион евро. Сразу после обильного снегопада в течение четырёх дней мы продали техники на полмиллиона. Весь склад был раскуплен и остался практически пустым, возник даже небольшой дефицит. Даже сейчас ещё есть нехватка некоторых моделей и цветов, но этот вопрос будет решён в течение месяца“, – сказал Велт.

„Обычно больше всего квадроциклов люди покупают в ноябре, декабре и январе, но такого высокого спроса никто даже не мог предсказать. Сейчас на всём рынке наблюдается некоторый дефицит ATV и особенно снегоочистителей, определённую роль в этом, без сомнения, сыграло и повышение НСО с нового года. Мы заблаговременно, ещё в районе Иванова дня, заказали большое количество снегоочистителей и другой техники, чтобы заполнить склад, и это избавило нас от необходимости кого-то оставлять без покупки“, — добавил Велт.