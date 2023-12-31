Призеру Олимпийских игр по велоспорту предъявили обвинение в смерти жены

Стало известно, что жена Денниса Мелисса Хоскинс, профессиональная велосипедистка из Австралии, завершившая карьеру в спорте, скончалась в больнице от полученных травм в Мединди (Австралия).

На место происшествия прибыли полиция и скорая после того, как свидетели сообщили, что её сбила машина. Деннису было предъявлено обвинение в смерти в результате опасного вождения.

На его счету две золотые медали чемпионата мира в индивидуальной гонке на время. Кроме того, он завоевал бронзовую медаль в этой дисциплине на Олимпийских играх в Токио.

Он также был чемпионом мира в командной гонке на время на шоссе. Он выиграл золотые медали на чемпионатах мира в командной гонке с раздельным стартом. Его выступление в этой дисциплине также принесло ему серебро на Олимпийских играх в Лондоне. В этом году он завершил

У них с 32-летней Мелиссой было два ребёнка.

В данный момент велосипедист освобождён под залог. Известно, что суд состоится 13 марта. Возможные мотивы Денниса пока неизвестны.

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