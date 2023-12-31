В Рижском зоопарке погиб человек(2)
В четверг, 28 декабря, незадолго до 15:00 в Рижском зоопарке в вольере для верблюдов был смертельно травмирован смотритель животных. О трагическом инциденте сообщает латвийский „Дельфи“.
Служба безопасности зоопарка немедленно вызвала скорую медицинскую помощь и оцепила территорию. Также была вызвана Государственная полиция, которая будет расследовать обстоятельства инцидента.
Предварительное расследование показывает, что несчастный случай произошел во время ухода за животными. В соответствии с правилами внутреннего распорядка и безопасности, перед входом в загон верблюдов загоняют в боксы, однако в момент происшествия это правило не было соблюдено, и по невыясненным пока причинам верблюд-самец напал на сотрудника.
Рижский зоопарк выражает глубочайшие соболезнования семье коллеги. Погибший смотритель проработал в зоопарке несколько лет и всегда ответственно выполнял свои обязанности.
Рижский зоопарк сотрудничает с правоохранительными органами для детального выяснения обстоятельств инцидента, чтобы ничего подобного больше не повторилось, сообщили в зоопарке.
Председатель Рижской думы Вилнис Кирсис в своем твиттере выразил соболезнования семье погибшего сотрудника и пообещал, что обстоятельства несчастного случая будут тщательно расследованы.