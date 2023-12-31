Ханно Певкур: расходы на оборону могли бы составлять 4,5%, но нужно где-то провести разумную границу

„Тот факт, что наши расходы на оборону выросли до 3%, а в следующем году – до 3,2% ВВП, действительно означает дополнительное давление на налогоплательщиков, но это неизбежно и необходимо, чтобы обеспечить жителям Эстонии то чувство безопасности и мира, которое у нас сейчас здесь есть“, - сказал Певкур в интервью ERR.

„Если принять военный совет главнокомандующего Силами обороны, то расходы на военную оборону могли бы составить где-то около 4,5%“, - напомнил министр, но отметил, что мы должны учитывать возможности налогоплательщика.

„У нас есть и другие сферы жизни, которым необходимо развитие, будь то здравоохранение, социальная сфера или образование, - сказал Певкур. - Эту разумную границу нужно где-то провести“.

Говоря о проблемной области, в которую следует инвестировать значительно больше и значительно быстрее, министр обороны выделил вопрос боеприпасов: „Мы очень много отправили в Украину, и Эстония очень много приобретает, но европейская оборонная промышленность пока не на том уровне, чтобы заполнить все пробелы, которые необходимо заполнить. Так что если бы мне пришлось выделить что-то одно, то это определенно были бы боеприпасы“.

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