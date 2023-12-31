31.12.2023, 08:55
СВОДКА ЗА СУТКИ | Водитель сбил на автобусной остановке двух человек(1)
Задержаны 7 водителей
ФОТО: KENNO SOO | DELFI MEEDIA
За минувшие сутки в Эстонии зарегистрировано одно ДТП, в котором серьезно пострадали люди.
ДТП произошло в субботу, 30 декабря, в 7.02 на 31-м километре шоссе Тарту — Вильянди — Килинги-Нымме (волость Элва).
31-летний водитель на Dacia Duster сбил стоявших на автобусной остановке 34-летнюю женщину и 37-летнего мужчину.
Пострадавших доставили в больницу.
За сутки полиция отстранила от управления транспортным средством 7 водителей, находившихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Заявлений об угонах транспортных средств в полицию не поступало.
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