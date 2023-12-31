СВОДКА ЗА СУТКИ | Водитель сбил на автобусной остановке двух человек

ДТП произошло в субботу, 30 декабря, в 7.02 на 31-м километре шоссе Тарту — Вильянди — Килинги-Нымме (волость Элва).

31-летний водитель на Dacia Duster сбил стоявших на автобусной остановке 34-летнюю женщину и 37-летнего мужчину.

Пострадавших доставили в больницу.

За сутки полиция отстранила от управления транспортным средством 7 водителей, находившихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Заявлений об угонах транспортных средств в полицию не поступало.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.