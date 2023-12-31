В результате ракетного обстрела Харькова пострадала гостиница. Число погибших в Белгороде возросло

В центре Харькова — несколько попаданий в результате атаки российских „шахедов“, сообщил мэр города Игорь Терехов.

По информации полиции, один из дронов попал в жилой дом, еще один — в здание социальной инфраструктуры.

В трех местах в центре Харькова вспыхнули пожары, передают местные СМИ. Информация о новых пострадавших уточняется.

О налете российских дронов-камикадзе сообщают и из других городов Украины, взрывы были слышны в Запорожской и Хмельницкой областях.

Число раненых в результате российских ударов по Харькову в субботу возросло до 26 человек, сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Одна ракета прилетела в гостиницу Kharkiv Palace, вторая прилетела в жилой дом тоже в центре, сказал Терехов. Гостиница Kharkiv Palace находится на площади Свободы - главной площади Харькова. В начале войны там же разбомбили здание областной администрации.

Число погибших при обстреле Белгорода выросло до 22

Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, один из пострадавших скончался ночью в больнице.

В результате обстрела со стороны Украины 109 человек ранены, 25 тяжелораненых готовятся к транспортировке в федеральные клиники, написал Гладков.

„Пострадало 30 многоквартирных домов, 381 квартира, несколько частных домов, много машин“, — добавил губернатор.

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