В результате ракетного обстрела центра Харькова пострадала гостиница. Число погибших в Белгороде возросло
Вслед за субботним вечерним ракетным ударом в ночь на воскресенье Харьков и область атаковали дроны. Погибли двое. Число погибших в результате украинского ракетного удара по Белгороду в воскресенье утром выросло до 22, сообщает Би-би-си.
В центре Харькова — несколько попаданий в результате атаки российских „шахедов“, сообщил мэр города Игорь Терехов.
В трех местах в центре Харькова вспыхнули пожары, передают местные СМИ. Информация о новых пострадавших уточняется.
Одна ракета прилетела в гостиницу Kharkiv Palace, вторая прилетела в жилой дом тоже в центре, сказал Терехов. Гостиница Kharkiv Palace находится на площади Свободы - главной площади Харькова. В начале войны там же разбомбили здание областной администрации.
Число раненых в результате российских ударов по Харькову в субботу возросло до 28 человек, сообщила позже пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
В результате обстрела Харьковской области погибли два человека, сообщает офис генерального прокурора Украины.
В сообщении говорится, что обстрелу подвергся поселок Боровая Изюмского района. Это произошло 31 декабря в 00:20.
По данным ведомства, в результате атаки был полностью разрушен жилой дом, в котором погибли 55-летняя женщина и мужчина 56 лет. Спасатели извлекли их тела из-под завалов.
О налете российских дронов-камикадзе сообщают и из других городов Украины, взрывы были слышны в Запорожской и Хмельницкой областях.
Минобороны России прокомментировало атаку на Харьков, заявив, что российские военные поразили центры принятия решений и военные объекты в городе в ответ на обстрел Белгорода.
„Высокоточным ракетным ударом по бывшему гостиничному комплексу „Харьков Палас“ уничтожены представители ГУР и ВСУ, принимавшие непосредственное участие в планировании и исполнении теракта в Белгороде“, — говорится в заявлении ведомства.
Кроме того, по версии Минобороны, были поражены „здание Службы безопасности Харьковской области и пункт временной дислокации формирования „Правый сектор“ [признан в России „экстремистским формированием“]“.
Число погибших при обстреле Белгорода выросло до 22
Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, один из пострадавших скончался ночью в больнице.
В результате обстрела со стороны Украины 109 человек ранены, 25 тяжелораненых готовятся к транспортировке в федеральные клиники, написал Гладков.