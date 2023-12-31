ВИДЕО | Грузинский футболист с эстонским паспортом перешел в нарвский „Транс“

33-летний грузинско-эстонский полузащитник выступал за ряд грузинских клубов, но сформировался как профессиональный футболист в таллиннской „Флоре“. Позже Закария выступал за венгерский клуб „Гонведе“ и финские клубы СИК и КТП. С 2021 по 2023 год он представлял „Левадию“, откуда год назад снова отправился за границу.

В минувшем сезоне Закария выступал за узбекский „Турон“ и грузинский клуб „Гагра“, где в сумме провел на поле около 600 минут. Полузащитник, который до этого несколько лет играл в Эстонии, рассказал в интервью официальному сайту „Транса“, что и у „Турона“, и у клуба „Гагры“ были проблемы с финансами.

„Я приехал в Узбекистан на хорошие условия, там делали новую амбициозную команду, хотели бороться за высокие места. Но достаточно быстро появились финансовые проблемы, начались задержки с зарплатами. Игроки естественно были недовольны таким положением вещей, так что летом около 20 человек команду покинуло, в том числе я. Я был очень рад вернуться в Грузию, очень хотел поиграть у себя на родине впервые за 10 лет. К сожалению, в Грузии тоже были задержки с зарплатами. Не очень хорошо получилось, я мечтал немного о другом“, - сказал Закария.

В конце ноября он рассказывал Soccernet.ee, что из-за границы поступило подходящее предложение, которое он, скорее всего, принял бы, но в результате он оказался в Нарве. Вероятно Закария перешел в „Транс“ из-за тренера Алексею Еременко, под руководством которого он играл в 2019 году за финский клуб „Сейняйоки“.

„Я помню этот период, очень рад был с ним работать, но, к сожалению, получилось недолго. Сейчас у нас будет возможность поработать больше. У нас в Финляндии установились дружеские отношения с тренером, мы часто созванивались и общались после, было очень приятно увидеться в Эстонии в прошлом году. Так что я с радостью принял предложение перейти в Нарву“, - вспоминает Закария.

Закария несколько раз признавался лучшим игроком и бомбардиром чемпионата Эстонии.