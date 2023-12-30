ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (675-й день) | „Самые тяжелые последствия за последние два года“. Глава Белгородской области прокомментировал обстрел
Подводим итоги еще одного дня войны в Украине.
Российские войска нанесли по Харькову более шести ударов, сообщил глава областной администрации Олег Синегубов.
По его словам, удары пришлись в частности на центральную часть города, есть повреждения гражданской инфраструктуры. Число пострадавших при обстреле Харькова выросло до восьми человек.
„Самые тяжелые последствия за последние два года“. Глава Белгородской области прокомментировал обстрел
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал в своем телеграм-канале видео с рассказом о ситуации в Белгороде после обстрела. По его словам, сегодня произошли „самые тяжелые последствия за последние два года, которые принесли за собой обстрелы со стороны вооруженных сил Украины“.
По словам Гладкова, из 14 погибших при обстреле Белгорода трое — дети. МЧС ранее сообщало о двоих детях среди погибших.
Еще 108 человек ранены, среди них 15 детей. Пятеро из них находятся в тяжелом состоянии, сказал Гладков. Также в тяжелом состоянии 12 раненых взрослых.
Кроме этого, при обстреле были повреждены более 100 автомобилей, большая часть из них полностью сгорела. Также повреждены 22 многоквартирных дома, большое количество коммерческих объектов, торговых центров и магазинов.
Массовые мероприятия на территории всех девяти приграничных муниципальных образований, а также в самом Белгороде и Яковлевском городском округе будут отменены, добавил Гладков.
СК возбудил дело по статьям об убийстве и умышленном уничтожении имущества в связи с обстрелом Белгорода
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям об убийстве, покушении на убийство и умышленном уничтожение или повреждении имущества (статьи 105 и 167 УК) после обстрела Белгорода, говорится в сообщении ведомства.
По поручению главы СК России Александра Бастрыкина в Белгород выехали следователи, криминалисты и эксперты центрального аппарата ведомства.
Минобороны России заявило, что силы ПВО сбили две ракеты и большую часть снарядов, которыми ВСУ ударили по Белгороду
В заявлении Минобороны, опубликованном после обстрела Белгорода, говорится, что украинские силы „предприняли попытку“ нанесения „неизбирательного комбинированного удара“ по Белгороду с применением двух ракет „Ольха“ в запрещенном кассетном снаряжении и реактивных снарядов РСЗО „Vampire“ чешского производства.
Российские силы ПВО, как утверждает Минобороны, перехватили ракеты и большую часть снарядов. При этом несколько снарядов и кассетные части от сбитых ракет попали по Белгороду.
В сообщении Минобороны говорится о 14 погибших и 108 пострадавших — как и в сообщении МЧС.
Ведомство отмечает, что в случае прямого попадания ракет „Ольха“ с кассетными боеприпасами по городу „последствия были бы неизмеримо более тяжелыми“ и заявляет, что таким образом власти Украины пытаются „отвлечь внимание от поражений на фронте“, а также спровоцировать Россию „на подобные действия“.
„Это преступление не останется безнаказанным“, — говорится в заявлении Минобороны.
МЧС: по уточненной информации в Белгороде погибли 14 человек
В числе погибших два ребенка. Еще 108 человек, включая 15 детей, пострадали.
Зеленский: при атаке 29 декабря погибли 39 человек, еще 120 пострадали
Последние на данный момент цифры президент Украины приводит в своем телеграм-канале. Также, по словам Зеленского, при масштабном обстреле, которому Украина подверглась накануне, пострадали около 120 городов и сел, а в них — сотни гражданских объектов.
Работы по ликвидации последствий российской атаки продолжаются до сих пор.
ФСБ внесла „Русский добровольческий корпус“ в список террористических организаций
Об этом сообщает „Российская газета“, опубликовавшая официальное обновление списка.
В списке террористических организаций, который ведет спецслужба, есть, например, „Аль-Каида“, „движение Талибан“, „Правый сектор“, полк „Азов“ и „международное молодежное движение „Колумбайн““. Ранее в список также был внесен „Легион Свобода России“. Вместе с „Русским добровольческим корпусом“ (РДК) в списке теперь будет 50 наименований.
16 ноября 2023 года 2-й Западный окружной военный суд признал РДК террористической организацией.
Брифинг Минобороны РФ. Главное
На купянском направлении российские войска отразили шесть атак ВСУ в районах Синьковки Харьковской области и Новоселовского Луганской области. Потери ВСУ на этом направлении составили до 50 военных.
На краснолиманском российская армия отбила атаку украинских сил севернее Григоровки Донецкой области и поразили личный состав и технику ВСУ в районе Серебрянского лесничества. Потери — до 100 военных.
На донецком направлении российские войска отразили две атаки ВСУ в районах Шумов и Марьинки Донецкой области. Общие потери ВСУ составили до 350 военнослужащих убитыми и ранеными.
На южнодонецком направлении российские войска поразили личный состав и технику ВСУ в районах Угледара, Новомихайловки и Водяного Донецкой области. Потери ВСУ — до 115 военнослужащих.
На запорожском направлении российские войска поразили личный состав и технику ВСУ в районе Работина Запорожской области. Потери с украинской стороны составили до 20 военнослужащих.
На херсонском направлении потери ВСУ составили до 25 военных.
В районе населенного пункта Липцы Харьковской области уничтожена пусковая установка РСЗО „Ольха“. Также поражены места хранения топлива и ракетно-артиллерийского вооружения на аэродроме Староконстантинов Хмельницкой области и в районе Чернобаевки Херсонской области, а кроме того — живая сила и военная техника ВСУ в 118 районах.
Российские средства ПВО перехватили 15 реактивных снарядов HIMARS и „Ольха“, а также три противорадиолокационные ракеты HARM.
35 украинских беспилотников сбиты в районах Спорного, Марьинки, Верхнеторецкого Донецкой области; в Новой Каховке, Бабино, Каирах, Васильевке, Малой Лепетихи Херсонской области.
ВСУ в ночь на 30 декабря нанесли удары беспилотниками по военным объектам в нескольких областях России
Об этом телеканалу „Суспильне“ сообщил источник в спецслужбах.
По данным собеседника „Суспильне“, в атаке участвовали более 70 дронов. Они атаковали объекты в Московской, Белгородской, Тульской и Тверской областях. В Брянской области беспилотники ударили по заводу „Кремний Эл“ — одному из крупнейших производителей электроники для российской военной техники, в частности, для ракет большой дальности и систем ПВО „Панцирь“.
Российские силы ПВО смогли сбить некоторые дроны, но значительная часть „эффективно сработала по целям“, утверждает источник „Суспильне“. Удары наносились исключительно по военным объектам, подчеркнул он.
Минобороны России утром 30 декабря отчиталось о 32 беспилотниках, сбитых за ночь над Брянской, Орловской, Курской и Московской областями.
1 января в Киеве будет объявлено днем траура по погибшим
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко. По его словам, атака 29 декабря стала самой крупной по числу жертв. Спасатели продолжают работу и извлекают тела погибших из-под обломков в Шевченковском районе.
В Брянской области при обстреле погиб девятилетний ребенок
Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз. По его словам, ВСУ обстреляли из реактивных систем залпового огня села Кистер и Борщево Погарского района, выпустив более 10 снарядов. В результате атаки погиб ребенок 2014 года рождения.
Байден назвал атаку 29 декабря крупнейшей с начала войны в Украине
Об этом говорится в заявлении, опубликованном Белым домом. Во время ракетной атаки 29 декабря российские войска обстреляли несколько областей Украины, включая Киевскую, погибли не менее 30 человек.
„Это суровое напоминание миру о том, что спустя почти два года этой разрушительной войны цель Путина остается неизменной. Он стремится уничтожить Украину и подчинить себе ее народ. Его необходимо остановить“, — говорится в заявлении.
Байден призвал Конгресс принять срочные меры, в новом году, чтобы продолжить отправлять в Украину военную помощь — в том числе, системы ПВО, защищающие жизни людей. „Ставки в этой борьбе выходят далеко за пределы Украины. Они затрагивают весь альянс НАТО, безопасность Европы и будущее трансатлантических отношений“, — говорится в заявлении.
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