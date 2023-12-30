ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (675-й день) | „Самые тяжелые последствия за последние два года“. Глава Белгородской области прокомментировал обстрел

По данным собеседника „Суспильне“, в атаке участвовали более 70 дронов. Они атаковали объекты в Московской, Белгородской, Тульской и Тверской областях. В Брянской области беспилотники ударили по заводу „Кремний Эл“ — одному из крупнейших производителей электроники для российской военной техники, в частности, для ракет большой дальности и систем ПВО „Панцирь“.

Российские силы ПВО смогли сбить некоторые дроны, но значительная часть „эффективно сработала по целям“, утверждает источник „Суспильне“. Удары наносились исключительно по военным объектам, подчеркнул он.

Минобороны России утром 30 декабря отчиталось о 32 беспилотниках, сбитых за ночь над Брянской, Орловской, Курской и Московской областями.