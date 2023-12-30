Новым главным тренером „Нымме Юнайтед“ стал финский специалист

44-летний Сараярви до того, как стать тренером, играл в высших лигах Финляндии и Швеции, а однажды ему удалось выйти на поле в составе основной сборной Финляндии.

Сараярви закончил тренерские курсы Лиссабонского университета: его преподавателями в нем были Жозе Моуринью и Педру Кайшинья.

Сараярви был помощником тренера в финских клубах высшей лиги (ВПС и ХИК), а также в эквадорском клубе „Индепендьенте дель Валье“. Он также работал аналитиком в сборной Гамбии.

Вскоре он помог „скорпионам“ впервые в своей истории выйти в четвертьфинал на дебютном Кубке африканских наций в Камеруне.

Вместе с Юрием Солано в качестве своего помощника Сараярви привел молодежную команду „Индепендьенте дель Валье“ к титулу чемпиона Кубка Либертадорес U20, став первым эквадорским клубом, которому удалось это сделать. В состав команды тогда играли такие звезды, как Мойсес Кайседо („Челси“), Пьеро Инкапье („Байер“ Леверкузен) и Вильям Пачо („Айнтрахт“ Франкфурт). Этим летом „Челси“ заплатил „Брайтону“ за Кайседо 116 миллионов евро.

Владимир Васильев, который в прошлом году привел „Нымме Юнайтед“ к чемпионству в первой лиге, и помощник тренера Никита Брылин покинули клуб по окончании сезона и перешли в словацкий клуб первой лиги „Шаморин“. Однако генеральным директором „Нымме Юнайтед“ был назначен Мартин Класен, долгое время занимавший должность тренера.

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